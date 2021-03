Fasma, con “Parlami”/ “Faremo capire un’altra parte di noi” (Sanremo 2021)

Fasma, vero nome Tiberio Fazioli, un altro giovanissimo e semisconosciuto cantante che debutta al Festival di Sanremo 2021 nella categoria Big con il brano “Parlami”: “Non racconto di cosa parla. Preferisco che la gente possa immaginare nel testo la propria esperienza“, ha anticipato a Rai Play. Fasma, 24 anni, in realtà aveva già partecipato al Festival dello scorso anno nella sezione Nuove Proposte con “Per sentirmi vivo”, classificandosi terzo. “Abbiamo capito che questa poteva essere una traccia non per portare a Sanremo qualcosa che avevamo già portato, ma qualcosa di diverso, per far capire un’altra parte di noi. Dal festival 2021 mi aspetto tante sorprese, abbiamo tante cose da dire e lo faremo in ogni modo possibile, non solo grazie alla musica”, ha detto il giovane artista a Tv Sorrisi e Canzoni.

Chi è Fasma: la carriera prima di Sanremo 2021

Fasma comincia a scrivere canzoni all’età di 13 anni postandole poi su YouTube, il metodo migliore per farsi conoscere. Nel 2016 fonda la crew WFK insieme al produttore GG, Barak da Baby e Tommy l’Aggiustatutto. Nel 2017 inizia a pubblicare le sue prime canzoni: “Lady D.“, “Monnalisa” e “Marylin M.“, certificata disco d’oro. Nel 2018 esce il suo primo album “Moriresti per vivere con me?”, che ottiene 33 milioni di streaming su Spotifye. Nello stesso vince la prima serata del “Wind Summer Festival”, tra i cantanti emergenti. Nel 2019 partecipa a Sanremo Giovani, conquistando un posto per Sanremo 2020 nella categoria Nuove Proposte. Nel febbraio del 2020 pubblica il suo nuovo album “Io sono Fasma” per Sony Music.



