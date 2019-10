Fassina ferito a Roma / Video, codice rosso dopo sit-in: solidarietà sindaco Raggi

Stefano Fassina, deputato di Liberi e Uguali, è rimasto vittima di un incidente durante una manifestazione a Roma in cui ci sono stati parecchi momenti di tensione con le forze dell’ordine. Amara la reazione del Partito Democratico e di Liberi e Uguali, che hanno chiesto chiarimenti al Viminale. Il ministro dell’Interno Luciana Luciana Lamorgese ha invitato il capo della Polizia Franco Gabrielli ad avviare gli accertamenti per capire come siano andate realmente le cose. Secondo la ricostruzione riportata da Ansa sarebbe avvenuto tutto nel giro di pochi minuti nei pressi della sede di Roma Metropolitane, l’azienda pubblica che per conto del Campidoglio gestisce le linee metropolitane della Capitale. Nelle scorse ore alcuni lavoratori a rischio licenziamento hanno deciso di organizzare una manifestazione di protesta nei confronti del Comune, che ha deciso di non ricapitalizzare la società. In questo senso, prima di rimanere ferito, Fassina non le aveva mandate a dire al sindaco Virginia Raggi: “La Raggi porta deliberatamente le aziende municipali verso il fallimento per privatizzarle e regalare ai soliti noti servizi essenziali e grandi profitti da attività in monopolio. Oggi in Giunta è il turno di Roma Metropolitane con conseguenti 45 esuberi”.

Stefano Fassina ferito a Roma, il messaggio di Virginia Raggi

Nonostante le divergenze la sindaca di Roma Virginia Raggi non ha fatto mancare a Fassina il suo sostegno dopo l’incidente. “Noi siamo sempre per la strada del dialogo e del confronto”, le parole del sindaco cinque stelle. “Solidarietà ai sindacalisti Natale Di Cola e Alberto Civica”. Il caos sarebbe scoppiato nel momento in cui un collaboratore dell’assessore capitolino alle Partecipate si è trovato di fronte ad alcuni lavoratori all’ingresso. La situazione è degenerata velocemente, al punto tale da richiedere agli agenti di essere scortato. “L’intervento si è svolto senza caschi e manganelli” ribadiscono le fonti delle forze dell’ordine. In effetti, dai filmati diffusi su internet si vedono alcuni poliziotti che si avvicinano alla struttura e vengono affrontati dai manifestanti all’ingresso. Striscioni, brusii e caos: gli agenti dopo aver provato a forzare il blocco, tentano di far arretrare i manifestanti, tra cui Fassina, che resta ferito nello scontro con alcune persone.

Stefano Fassina, ‘codice rosso per dinamica’

Secondo quanto riferisce Ansa, Fassina è stato trasportato al San Giovanni in ‘codice rosso per dinamica’, in seguito ad un trauma da schiacciamento. Il deputato di Leu sarebbe stato in grado di spiegare la dinamica dell’incidente, tuttavia l’episodio spiacevole ha tenuto tutti in apprensione. Sull’accaduto si è espresso il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, che al capo della Polizia Franco Gabrielli ha chiesto “di verificare se l’intervento delle forze di polizia presenti sia stato svolto in maniera corretta e senza violazioni di legge”. Spiegazioni che, come era logico attendersi, sono state chieste in coro da Pd e Leu. “Quanto è avvenuto davanti alla sede di Roma Metropolitane è molto grave. Si faccia immediata chiarezza, siamo vicini a lavoratori, sindacalisti, consiglieri e deputati”, le parole del leader del PD Nicola Zingaretti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA