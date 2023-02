Fast and Furious Hobbs and Shaw/ Su Italia 1 il film con Dwayne Johnson

Fast and Furious Hobbs and Shaw, film di Italia 1 diretto da David Leitch

Fast and Furious Hobbs and Shaw va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 12 febbraio, a partire dalle ore 21:20. Si tratta di una pellicola prodotta da diverse case cinematografiche tra cui la Universal Pictures nel 2019. La regia è stata affidata a David Leitch con soggetto tratto dalla storia di Chris Morgan con quest’ultimo che si è occupato anche della sceneggiatura insieme a Drew Pearce.

Le musiche della colonna sonora sono state firmate da Tyler Bates, il montaggio è stato eseguito da Christopher Rouse, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Jonathan Sela e nel cast sono presenti Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza Gonzalez, Helen Mirren ed Eddie Marsan.

Fast and Furious Hobbs and Shaw, la trama del film

In Fast and Furious Hobbs and Shaw ci troviamo nella città di Londra dove un gruppo di agenti del servizio di spionaggio per l’estero del Regno Unito cerca di recuperare un virus chiamato in gergo tecnico fiocco di neve. Si tratta di un virus realizzato in laboratorio che può essere programmato con l’obiettivo di portare allo sterminio decine e decine di milioni di persone.

Questo progetto è stato sviluppato da un’organizzazione terroristica che si occupa di nuove tecnologie. Sul luogo in cui era in atto il tentativo di recupero del virus, arriva un agente dell’Eteon di nome Brixton. Riesce a sfruttare degli impianti cybernetici avanzati che gli permettono di sopraffare tutti gli agenti segreti di sua maestà la Regina d’Inghilterra con la sola eccezione della sorella minore di Deckard il cui nome è Hattie.

Il motivo però è legato al fatto che la donna decide di sacrificarsi e di iniettarsi nel suo corpo il virus diventando così la portatrice dormiente prima di darsi alla fuga. Brixton non sapendo come gestire la vicenda ed essendo evidentemente una persona poco trasparente, organizza il tutto facendo in modo di far passare la donna come una traditrice che ha ucciso i propri compagni.

Luke e lo stesso Deckard vengono informati su quanto accaduto e soprattutto vengono assegnati al caso per cui dovranno mettersi sulle tracce di Hattie per riuscire a ritrovare il virus e metterlo in sicurezza. I due dandosi anche battaglia riescono ad arrestare la donna ma ben presto quest’ultima viene rapita da Brixton. Ora per i due iniziano una vera corsa contro il tempo per riuscire a trovarla prima che l’uomo possa mettere le mani sul virus e soprattutto Deckard dovrà cercare di trovare le prove per dimostrare l’innocenza della sorella.

