Fast and Furious, Italia 1/ L’indimenticabile film con Paul Walker e Vin Diesel

Fast and Furious va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, venerdì 29 maggio, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2001 dalla casa cinematografica della Universal Pictures la quale si è occupata anche della distribuzione. È il primo capitolo dell’omonima serie cinematografica con la regia di Rob Cohen mentre il soggetto e la sceneggiatura sono stati sviluppati da David Ayer, Erik Bergquist, Gary Scott Thompson e Ken Li. Le musiche della colonna sonora sono state scritte e composte da Brian Transeau, il montaggio è stato realizzato da Peter Honess e nel cast sono presenti Paul Walker, Vin Diesel, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Rick Yune, Johnny Strong e Chad Lindberg.

Fast and Furious, la trama del film

Ecco la trama di Fast and Furious. La città di Los Angeles deve fare i conti con una serie di violenze e soprattutto di furti che vengono messi in atto da parte di una banda criminale piuttosto particolare nel proprio genere. Infatti i criminali utilizzano tre macchine giapponesi opportunamente modificate per quanto concerne il motore per assalire treni e qualsiasi altro genere di convoglio che trasporti merce preziosa. Questo caso si dimostra molto complicato con le forze di polizia che decidono di assegnare le indagini ad un ottimo agente di nome Brian, il quale dopo aver valutato con attenzione quello che sta succedendo e soprattutto aperto come un uomo di nome Dominic possa essere il principale indiziato in quanto grande appassionato di motori e soprattutto straordinario guidatore, inizia a programmare un piano che possa permettere di accedere a frutti straordinari.

Entrando maggiormente nel merito Brian finge di essere un appassionato di gare clandestine che lo stesso Dominic periodicamente organizza e gestisce tra le strade della città di Los Angeles. Una sera Brian si presenta con la propria auto e decide di sfidare proprio Dominic in una corsa nella quale viene messa in palio la sua auto. Il poliziotto si renderà immediatamente conto della straordinaria capacità di guidatore del principale indiziato tant’è che nella corsa avrà la peggio. Tuttavia non appena la corsa sarà finita arriveranno le forze di polizia avvertite da alcuni residenti. Per riuscire a conquistare la fiducia di Dominic Brian aiuta quest’ultimo a sfuggire all’arresto il che gli permette di essere ben visto soprattutto di essere inserito nella banda. Tra la diffidenza dei degli altri componenti della banda il poliziotto si troverà a dover gestire una difficile relazione con una donna particolarmente affascinante di nome Mia e In passato ha avuto una relazione anche con lo stesso Dominic. Brian si troverà quindi a dover gestire il suo dovere di poliziotto e soprattutto l’amore che improvvisamente scoppiato per questa donna è tutte le conseguenze che questo comporta.

