FAST AND FURIOUS SOLO PARTI ORIGINALI / Paul Walker, su Italia 1 il suo film simbolo

Per la realizzazione di Fast & Furious – solo parti originali è stato investito un budget di circa 85 milioni di dollari a fronte di un incasso globale vicinissimo ai 360 milioni di dollari. I principali protagonisti di questo film sono l’attore americano John Ortiz nato a New York nel maggio del 1968 da una famiglia di origini portoricane. L’esordio sul grande schermo è avvenuto nel 1993 con il regista Brian De Palma, con il film Carlito’s Way. Tra le pellicole di maggior successo ricordiamo Miami Vice, Ransom – il riscatto, Ti va di ballare?, Nemico pubblico – Public Enemies e Chi è senza colpa. In Italia è stato doppiato principalmente da Pasquale Anselmo, anche se gli hanno prestato la voce molti altri doppiatori tra cui Andrea Lavagnino, Simone Mori, Stefano Thermes, Massimo De Ambrosis, Corrado Conforti e molti altri ancora. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

Fast and Furious Solo Parti originali, il film di Justin Lin

Fast and Furious Solo parti originali va in onda su Italia 1 prevede per la prima serata di questo giovedì 9 luglio a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2009 dalla casa cinematografica Universal Pictures in collaborazione con altre del settore. La regia di questo ennesimo capitolo dell’omonima saga è stata Justin Lin, il soggetto è stato scritto da Gary Scott Thompson, la sceneggiatura è stata firmata da Chris Morgan mentre le musiche della colonna sonora sono state composte da Brian Tyler. La scenografia porta la firma di Ida Random, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Amir M. Mokri e nel cast sono presenti Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Joh Ortiz e Laz Alonso.

Fast and Furious Solo parti originali, la trama del film

In Fast and Furious Solo parti originali ci troviamo in una piccola cittadina della Repubblica Dominicana dove Dominic insieme a Letty ed una banda rinnovata negli elementi, sta portando avanti una serie di colpi ai danni di un’azienda che si occupa del trasporto di enormi quantitativi di carburante. Un’attività illegale ma molto redditizia che ha permesso all’uomo di mettere da parte un bel po’ di soldi. Dopo aver effettuato un nuovo e molto rilevante colpo, si ritrova nel proprio nascondiglio il vecchio amico Han il quale lo mette a conoscenza di come la polizia sia ormai sulle sue tracce e ben presto effettueranno un operazione per catturarlo. In ragione di ciò, gli suggerisce di lasciare la Repubblica Dominicana e magari trasferirsi a Tokyo dove lui stesso sta gestendo una serie di affari molto importanti e dove soprattutto nessuno lo conosce ed è pronto a braccarlo. Dopo aver riflettuto per un’intera notte sulla sua situazione, decide di seguire il consiglio dell’amico per cui lascia la cittadina senza avvertire Letty e gli altri componenti della banda.

In effetti le cose sembrano migliorare per quanto riguarda lo stile di vita ma una notte riceve una telefonata drammatica nella quale sua sorella Mia lo mette a conoscenza del fatto che proprio Letty è stata vittima di un incidente ed è morta nella città di Los Angeles. Deciso nel dare l’ultimo saluto all’amica di tante avventure e soprattutto di prendere parte ai suoi funerali, arriva anche lui nella città di Los Angeles come del resto Brian. I due inoltre vorrebbero scoprire chi abbia causato un incidente e quindi comportato la morte della ragazza per cui iniziano ad effettuare indagini private per arrivare al nome del responsabile. Le indagini si dimostrano immediatamente molto complicate ma sembrano portare ad un’organizzazione che a Los Angeles gestisce non solo le corse private notturne, ma anche tanti altri traffici. Insomma, la vicenda è molto complicata per cui toccherà a Dominic e allo stesso Brian cercare di trovare il modo per vendicare quanto accaduto trovandosi davanti una situazione molto sorprendente che non avevano messo in conto. Dovranno rischiare più volte la loro vita per uscire da una situazione complicata nella quale ci sono tantissimi corrotti del mondo della politica e della polizia.

