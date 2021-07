Fast and Furious/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker

Fast and Furious sarà protagonista della prima serata su Italia 1 di oggi, 8 luglio 2021. Si tratta del primo capitolo della celebre saga campione di incassi Fast and Furious, diretto da Rob Cohen. Il regista, già campione di incassi e nominato all’Oscar con Dragonhearth e Daylight. Il primo atto risale al 2001 ed è stato distribuito nella sale italiane da Universal Pictures. La pellicola, in cui si mischiano il genere thriller, azione e poliziesco vede protagonisti Paul Walker, Vin Diesel, Jordana Brewster.

Stasera a casa di Alice/ Su Rete 4 il film con le musiche di Vasco Rossi

I tre hanno continuato a collaborare nella serie cinematografica per sette film fino alla tragica scomparsa del giovane Paul Walker, coinvolto in un incidente stradale, risultatogli fatale. Il budget del film si aggira attorno ai 38 milioni, una spesa piuttosto esigua se pensiamo all’enome successo che ha poi ottenuto al botteghino, riuscendo a racimolare più di 200 milioni. Il montaggio è di Peter Honess, mentre la direzione della fotografia è stata lasciata nelle mani di Ericson Core.

L'allenatore nel pallone/ Video, su Rete 4 il film con Lino Banfi (oggi, 8 luglio)

Fast and Furious, la trama del film

In Fast and Furious un agente della polizia di Los Angeles viene incaricato di far luce su una serie di furti portati a compimento mediante strategie molto simili: tre Honda Coupe Civic che assaltano autotreni carichi di merce di valore. L’agente cerca di infiltrarsi nel mondo sotterraneo delle corse illegali, guadagnandosi pian piano la fiducia di Toretto, uno dei principali indiziati come demiurgo dei colpi messi a segno dalla famigerata banda. Riuscendo a mantenere segreta la sua vera identità, l’agente scala rapidamente le gerarchie, finché non riesce egli stesso ad essere coinvolto in uno dei famosi colpi a bordo delle Honda Civic.

Hunger games: Il canto della rivolta Parte II/ Streaming del film su Italia 1

Il piano va però in fumo e dato che uno dei membri del gruppo rimane gravemente ferito in uno sconto a fuoco, l’agente si vede costretto a far saltare la copertura, ma convincendo i suoi complici che ucciderlo non sarebbe la scelta migliore dato che la polizia sarebbe subito sulle loro tracce. Nel frattempo, nello scontro un membro della banda perde la vita, la quale subito dopo viene vendicata al termine di un lungo inseguimento di un gruppo criminali asiatici. Il capo della gang decide che a risolvere la faccenda con l’agente di polizia sarà un corsa estrema. I due si danno battaglia finché Toretto, il capo, si schianta, pur rimanendo illeso. Per non metterlo nei guai, visto l’imminente arrivo delle forze dell’ordine, l’agente di consegna le chiavi della sua auto a Toretto, oramai suo amico per farlo fuggire.

Video, il trailer del film “Fast and Furious”





© RIPRODUZIONE RISERVATA