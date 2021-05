Fast Animals and Slow Kids con Willie Peyote/ Video, “Cosa ci direbbe”

I Fast Animals and Slow Kids con Willie Peyote si esibiranno al Concertone del Primo Maggio, che andrà in scena quest’anno eccezionalmente dalla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma invece che da Piazza San Giovanni. La band umbra di Aimone Romizzi torna al Concertone capitolino dopo l’esordio assoluto avvenuto due anni prima. Lo scorso anno ricordiamo invece che il Concerto del Primo Maggio fu trasmesso su Rai Tre e Radio Due in streaming a causa dell’emergenza Covid-19 piombata sull’Italia a partire dalla fine di febbraio 2020.

Oltre a portare sul palco alcuni dei loro pezzi che hanno contribuito a renderli celebri, i Fast Animals and Slow Kids duetteranno per la prima volta con Willie Peyote, uno degli artisti maggiormente acclamati dal pubblico dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo con il singolo ‘Mai Dire Mai’. La band umbra e il rapper torinese formeranno questa inedita coppia sul palco della Cavea dell’Auditorium Parco della Musica presentando il nuovo singolo ‘Cosa ci direbbe’. Si tratta di un 2021 eccellente dal punto di vista artistico sia per i Fast Animals and Slow Kids sia per Willie Peyote.

Fast Animals and Slow Kids con Willie Peyote, il nuovo singolo

La band perugina dei Fast Animals and Slow Kids è infatti tornata sulle scene grazie al singolo pubblicato con l’amico Willie Peyote e che verrà proposto nella scaletta del Concertone. Quest’ultimo invece, reduce dal già citato successo di Sanremo, ha letteralmente spopolato nelle radio italiane raggiungendo in breve tempo una larghissima fetta di pubblico e la prima posizione in diverse hit parade dello Stivale.

Un 2021 florido anche dal punto di vista sentimentale, almeno per il frontman dei Fast Animals and Slow Kids. Aimone Romizzi è infatti da tempo fidanzato con Camilla Boniardi, star di Instagram conosciuta con il nickname Camihawke. I due si sono conosciuti proprio dopo un concerto della band e tra i due è nata una relazione molto forte, testimoniata spesso sui rispettivi profili social dei due personaggi. Camihawke oltre al successo televisivo ha da pochissimi giorni pubblicato con l’etichetta Mondadori anche il suo primo romanzo dal titolo ‘Per tutto il resto dei miei sbagli’.

Intorno a Willie Peyote ci sono invece state polemiche per alcune sue dichiarazioni molto forti su alcuni artisti in gara con lui all’Ariston, in particolar modo per delle frasi poco carine sulla performance dal vivo del cantante Francesco Renga e per la scelta di Ermal Meta di presentare il brano ‘Caruso’ di Lucio Dalla durante la serata cover. Polemiche rientrate in ogni caso nel giro di qualche giorno.

Video, il brano “Cosa ci direbbe” con Willie Peyote





