Fast & Furios a Torino, incidente e stunt-man ferita/ Colpita alle gambe da una barra

Incidente sul set di Fast & Furios, dove una stunt-man è rimasta ferita nel corso delle riprese. Le riprese del film d’azione sono attualmente a Torino: proprio qui è avvenuto l’incidente che ha reso necessario l’intervento dei soccorsi. La donna è rimasta vittima dell’esplosione di una vettura. La giovane è stata colpita alle gambe da una barra, scaraventata proprio dall’esplosione dell’auto. La stunt-man stava spingendo una bicicletta quando la barra l’ha raggiunta e colpita alle gambe. La donna è caduta a terra immediatamente ed è stata poi trasportata in ospedale dai soccorsi, accorsi sul set.

Il film d’azione vede attualmente come sfondo la città di Torino. Il decimo capitolo del film, ultimo del franchise di Universal Pictures, ha riempito la città di Torino per dieci giorni. Il capoluogo piemontese ha ospitato Fast & Furios tra inseguimenti, esplosioni e infiniti ciak. Le riprese finiranno proprio il 7 giugno.

Fast & Furios a Torino per dieci giorni

Il film Fast & Furios occupa la città di Torino da ormai dieci giorni. Già qualche giorno fa, sul set della pellicola d’azione si era registrato un incidente. La troupe, nella giornata di sabato, aveva girato in due zone residenziali del centro cittadino. La prima scena è stata registrata in via Papacino, dove una Lamborghini dorata è stata inseguita da un camion e da un suv. Nella seconda scena, girata in via San Quintino davanti alla chiesa dei Santi Angeli, si è registrato l’incidente. Una fuori serie arancione, nel corso della scena, ha infatti preso fuoco facendo fuoriuscire una nube di fumo.

Nella giornata di oggi, invece, a colpire la stunt-man è stata una barra che nella deflagrazione si è staccata. La scena dell’auto in fiamme era prevista dal copione del film che nella giornata di oggi si è sposato in piazza IV marzo. Il detrito è schizzato molto rapidamente sul terreno dopo l’esplosione, colpendo alla gamba la ragazza del cast.











