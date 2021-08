Fast & Furious 10, annunciata data d’uscita/ Il film con Vin Diesel arriva nel 2023

Proprio nel giorno in cui Fast & Furious 9 fa il suo esordio al cinema, arriva la data d’uscita di quello che sarà il decimo capitolo della saga. Come riportato da Entertainment Weekly, Fast & Furious 10 debutterà al cinema il 7 aprile 2023. Bisognerà attendere dunque quasi due anni prima di scoprire cosa ci riserverà il decimo film della saga principale, che, ricordiamo, sarà il penultimo.

È stato proprio Diesel in precedenza a rivelare l’intenzione dei produttori di rendere il 10 e 11, quindi penultimo e ultimo, un unico grande capitolo che avrebbe fatto da gran finale della saga che ci accompagna ormai dal 2001. “Aspettate solo che esce il 10” aveva dichiarato Diesel a EW. “Diciamo solo che il fatto che sappiate che lo studio sta dicendo che non possiamo raccontare tutta questa storia in un unico film, vi lascia immaginare cosa accadrà.”

Fast & Furious 10, chi ci sarà nel penultimo capitolo?

La notizia della data ufficiale del prossimo film di Fast & Furious era attesissima dai fan della saga, che attendono ora di scoprire chi ci sarà nel prossimo film e se i protagonisti principali torneranno in toto. Oltre a Vin Diese che interpreta Dom Toretto, il cast dovrebbe contare sul ritorno di Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris Bridges e Sung Kang, quest’ultimo di ritorno già nel nono film.

Il cast principale dovrebbe dunque esserci tutto, tuttavia sembra confermata l’assenza di The Rock. D’altronde, la storia del suo personaggio, Luke Hobbs, ha preso vita nello spin-off Fast & Furious: Hobbs & Shaw e pare sia destinata a continuare proprio entro questi margini.

