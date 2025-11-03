In Fast & Furious 5, Dom e Brian riuniscono la loro squadra per un colpo miliardario a Rio de Janeiro. Nel cast, Vin Diesel e Paul Walker

Fast & Furious 5, film su Italia 1 diretto da Justin Lin

Lunedì 3 novembre 2025, in prima serata su Italia 1, alle ore 21.25, andrà in onda il film d’azione e giallo Fast & Furious 5. Si tratta del quinto capitolo della serie Fast & Furious, ed esce nel 2011 dopo Fast & Furious – Solo parti originali.

Nella pellicola diretta da Justin Lin, compaiono Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, e ancora Chris Bridges, Matt Schulze, Elsa Pataky, Tego Calderon, Gal Gadot, Sung Kang, Don Omar, e Joaquim de Almeida.

Le riprese del film Fast & Furious 5 sono state registrate tra il Brasile, Porto Rico, Atlanta e Los Angeles, e il primo attesissimo trailer uscì il 14 dicembre 2010. In Italia il quinto capitolo della fortunata saga approdò nelle sale cinematografiche ai primi di maggio 2011.

Entusiasti gli appassionati del genere, che hanno apprezzato la lunga varietà di mezzi comparsi nelle varie scene: tantissimi i marchi ritrovati nelle adrenaliniche scene d’azione.

La trama del film Fast & Furious 5: corsa per la libertà a Rio

La storia di Fast & Furious 5 riparte da Dominic Toretto. Dopo l’arresto, il personaggio cardine della saga viene liberato da Brian, Mia, Rico Santos e Tego Leo. La fuga in Brasile porta la banda da Vince, un amico di Dom, che propone a quest’ultimo e ai suoi di rubare delle auto di lusso da un treno. L’intera operazione però si rivela una trappola, con Dom e Brian catturati dagli uomini del più potente criminale di Rio de Janeiro, Hernan Reyes.

In seguito all’incontro con il pericoloso uomo d’affari, i due eroi riescono a fuggire, ma sulle loro tracce si pone anche l’FBI. Una squadra scelta guidata dall’agente Luke Hobbs, viene incaricata di braccarli, ritenendoli responsabili dell’operazione di furto d’auto. Dom e la sua squadra si mettono al lavoro per scoprire cosa stia succedendo, e trovano, in una delle macchine trafugate, un chip in cui sono indicati i depositi del boss brasiliano.

Pochi attimi dopo però l’FBI e gli uomini di Reyes fanno irruzione nella rimessa di Toretto e scatta una fuga sui tetti delle favelas. Dominic durante lo scontro a fuoco salva la vita alla poliziotta Neves, spalla di Hobbs. Alla fine dell’inseguimento Mia si rivolge al fratello e a Brian e confessa loro di aspettare un bambino. Riuniti per stabilire il da farsi, Dom e i suoi decidono di rapinare Reyes, chiamando a raccolta numerosi vecchi amici: compongono così una squadra con Roman Pearce, Han Lue, Tej Parker, Gisele Yashar, Tego Leo e Rico Santos.

Il piano preparato viene messo in atto partendo dai magazzini del boss brasiliano: il gruppo fa irruzione in uno di essi e dà fuoco ai soldi qui stipati. Proprio mentre credono che tutto possa filare liscio, nel nascondiglio di Dom e compagni entrano armati di tutto punto gli uomini dell’FBI guidati da Hobbs. Dopo uno scontro corpo a corpo tra Toretto e Hobbs, l’agente riesce ad arrestare tutta la banda.

Nemmeno il tempo di organizzarsi che sono i criminali al soldo di Reyes ad attaccare il quartier generale di Dom, eliminando Vince e tutti gli agenti federali presenti, eccezion fatta per il solo Hobbs. Con l’aiuto di quest’ultimo, la squadra si riassesta e si prepara all’assalto finale ai danni del nemico. Dom e Brian rubano due Dodge Charger della polizia, e danno vita ad un lungo inseguimento per le strade di Rio de Janeiro.

Mentre sopraggiungono anche gli altri componenti della banda, lo scontro con gli uomini di Reyes e lo stesso boss si sposta su un ponte, dove Dom e compagni riescono ad avere la meglio sui nemici, uccidendo anche Reyes.

Terminate le tensioni, è Luke Hobbs davanti alla cassaforte rubata a concedere a Toretto e ai suoi poche ore di vantaggio, promettendo che l’indomani si sarebbe però rimesso sulle loro tracce. Una volta usciti di scena tutti i membri della banda, Hobbs apre la cassaforte accorgendosi che questa però è vuota, e dunque sorridendo capisce di esser stato ingannato proprio da Dom. Quest’ultimo festeggia con i soldi rubati insieme a tutta la squadra, che salutandosi si separa in attesa di ritrovarsi per un’altra futura avventura.