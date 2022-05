Fast & Furious 5/ Su Italia 1 il quinto film della saga con Vin Diesel: trama e cast

Fast & Furious 5 andrà in onda oggi, lunedì 9 maggio, su Italia 1 alle ore 21.20. Si tratta del quinto capitolo della serie Fast & Furious e segue il film Fast & Furious – Solo parti originali. Fast Five è girato nel 2011 da Justin Lin, regista, produttore e sceneggiatore taiwanese. Il regista è noto per aver diretto cinque film della saga Fast & Furious, ossia. Il soggetto del film è di Gary Scott Thompson (per i personaggi); la sceneggiatura di Chris Morgan; i produttori sono Neal H. Moritz, Vin Diesel e Michael Fottrell; la fotografia è di Stephen F. Windon; gli effetti speciali di R. Bruce Steinheimer e Michael J. Wassel; le musiche di Brian Tyler e la scenografia di Peter Wenham, Thomas Valentine, Bob Kensinger. Nel cast troviamo ovviamente Vin Diesel insieme all’indimenticabile Paul Walker, Jordana Brewster, Dwayne Johnson, Elsa Pataky e molti altri ancora.

Fast & Furious 5, la trama: come Dominic Toretto è evaso di prigione

In Fast & Furious 5 Dominic Toretto evade di prigione grazie a Brian, Mia, Leo e Santos. Brian e Mia si recano a Rio de Janeiro da Vince, migliore amico di Dominic, che propone ai due un affare: rubare delle auto di lusso da un treno. Durante il colpo, Brian e Mia ritrovano Dom, ma capiscono che c’è qualcosa sotto e che stanno per essere incastrati. Si verifica una sparatoria e Dom e Brian, scappando, precipitano da un ponte in acqua e vengono catturati dagli ex amici, che sono in affari con Hernan Reyes, il criminale più influente di Rio de Janeiro. I due incontrano Reyes che cerca di sapere dove siano Mia e l’auto rubata, ma senza successo. Inoltre Dom e Brian riescono a liberarsi e si recano nel luogo in cui la ragazza ha nascosto la Ford GT40. Intanto anche l’FBI organizza una squadra, con a capo l’agente Luke Hobbs, per incastrare Dom e i suoi. Hobbs, arrivato a Rio, assume come interprete la poliziotta Elena Neves. Come andrà a finire?

