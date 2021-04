Fast & Furious 5/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker

Lunedì 12 aprile su Italia 1 alle ore 21.20 andrà in onda Fast & Furious 5, il quinto capitolo della serie Fast & Furios. Il film è del 2011 ed è diretto da Justin Lin, regista, produttore cinematografico e televisivo e sceneggiatore taiwanese. Dopo il debutto con Better Luck Tomorrow nel 2002, ha girato il film Annapolis, che ha ottenuto un disceto successo, ma è con la saga di Fast & Furious che ha raggiunto la popolarità; ha infatti diretto quattro capitoli della serie: Fast and the Furious, Tokyo Drift (2006), Fast & Furious – Solo parti originali (2009), Fast & Furious 5 (2011) e Fast & Furious 6 (2013).

X-MEN GIORNI DI UN FUTURO PASSATO/ Video, film su Italia 1 con Hugh Jackman e...

Il soggetto della pellicola è di Chris Morgan, famoso per aver lavorato a diversi episodi della serie. Le musiche del film sono di Brian Tyler, compositore statunitense di soundtrack cinematografiche. È noto per aver realizzato le musiche di film come Iron Man 3 e Avengers: Age of Ultron, John Rambo, I mercenari – The Expendables e diversi capitoli della serie Fast and Furious.

FLIGHT/ Video, su Rete 4 il film con Denzel Washington e Jessica Kelly Reilly

Fast & Furious 5, la trama del film

Anche in Fast & Furious 5 si ritrovano Brian O’Conner (Paul Walker), ex agente di polizia e Mia Toretto (Jordana Brewster), sorella di Dominic Toretto (Vin Diesel). I due vogliono liberare Dom, imprigionato in un autobus colpo di delinquenti. Attaccano il mezzo e gli permettono di fuggire. Brian, Mia e Dom partono per il Brasile ma vengono coinvolti in una rapina.

Ben presto vengono a sapere che chi ha commissionato il furto è Hernan Reyes (Joaquim de Almeida), un uomo d’affari corrotto. Il suo obiettivo è recuperare a tutti i costi un chip, nascosto nell’autoradio di un’auto rubata, che contiene delle prove schiaccianti contro di lui. Dom e Brian hanno però un piano: usare le informazioni del chip per organizzare un ultimo colpo e derubare Reyes. Non possono farcela da soli e mettono in piedi una squadra… come andrà a finire?

Joe Kidd/ Su Rete 4 il film con Clint Eastwood e Robert Duvall (oggi, 11 aprile)

Video, il trailer del film “Fast & Furious 5”





© RIPRODUZIONE RISERVATA