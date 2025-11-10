In Fast & Furious 6 abbiamo il record di macchine distrutte, ma distrutte veramente, senza trucchi al computer. Vin Diesel, Paul Walker e The Rock, nel cast

Fast & Furious 6: un nuovo villain per Vin Diesel, film diretto da Justin Lin

Lunedì 10 novembre 2025, in prima serata su Italia 1, alle 21.25, va in onda Fast & Furious 6, pellicola statunitense del 2013 diretta da Justin Lin. La sceneggiatura è di Chris Morgan e la fotografia di Stephen F. Windon. Musiche di Lucas Vidal e scenografia di Jan Roels con la collaborazione di Richard Roberts e James Hambridge.

THE LAND OF DREAMS/ Perché i poveri hanno bisogno della bellezza (e viceversa)

I personaggi principali di questo sesto capitolo della saga sono sempre Dominic Toretto, lo street racer professionista, che è diventato un criminale in fuga, interpretato da Vin Diesel; Brian O’Conner, un ex agente dell’FBI, a cui presta il volto Paul Walker, e Luke Hobbs, agente del Diplomatic Security Service, interpretato da Wayne “The Rock” Johnson. Altri personaggi sono Leticia “Letty” Ortiz, moglie di Toretto, interpretata da Michelle Rodriguez, Roman Pearce, amico d’infanzia di Brian, interpretato da Tyrese Gibson, Gisele Yashar, a cui dà il volto Gal Gadot, e il cattivissimo Owen Shaw, interpretato da Luke Evans.

It - Capitolo 2/ Notte horror su Italia 1 con il sequel, trama e cast, in onda oggi 8 novembre 2025

La trama del film Fast & Furious 6: la “famiglia” di nuovo insieme per sconfiggere i terroristi e ripulirsi la fedina penale

Fast & Furious 6 ruota attorno alle imprese di Dominic Toretto e della sua banda. Dopo aver effettuato una clamorosa rapina a Rio che ha comportato la rovina dell’impero di un potente signore della criminalità, Hernan Reyes, i sette componenti della banda hanno avuto 100 milioni di dollari e si sono nascosti in diversi paesi del mondo facendo perdere le loro tracce agli inseguitori.

A loro manca però la possibilità di tornare a casa e per questo accettano la proposta formulata dall’agente Luke Hobbs, che sta dando la caccia ormai da tempo ad un’organizzazione terroristica composta da piloti mercenari, con a capo Owen Shaw, aiutato da Letty, l’amore perduto di Dominic che lui credeva di aver perduto a causa di un incidente mortale. Per mettere fine alle imprese della banda criminale, Hobbs, chiede a Dominic di riformare la squadra che aveva effettuato il colpo a Rio, e di portarla a Londra.

The Bourne Identity, Rete 4/ Trama e cast del primo film della saga, in onda oggi 8 novembre 2025

In cambio tutti saranno assolti dai loro crimini e potranno quindi tornare a casa. Dominic accetta la proposta con l’intento di svelare l’incognita legata alla morte di Letty e riunisce la sua squadra. Il film mostra una serie di inseguimenti sia nella città di Londra, che in una autostrada in Spagna e infine in un aeroporto, dove la squadra tenta di impedire ad un aereo di decollare e di accecare l’intera nazione.

La missione di Dominic termina con la sconfitta di Shaw, e con l’ottenimento della libertà e il ritorno a Los Angeles. Insieme a lui ottengono la ricompensa della libertà anche gli altri componenti della squadra meno Gisele, che era morta mentre stava sabotando l’aereo per salvare il compagno Han, che torna quindi da solo a Tokio e muore investito dall’auto del fratello di Owen Shaw, Deckard, che l’ha giurata anche a Dominic.