Fast & Furious 6/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker (24 febbraio)

Fast & Furious 6 va in onda oggi, 24 febbraio, a partire dalle 21.20 su Italia 1. Si tratta di un film d’azione e avventura prodotto nel 2013 e diretto dal regista Justin Lin. É il capitolo sei della saga e precede, per quanto riguarda la storia, The Fast and the Furious: Tokyo Drift. La sceneggiatura della pellicola è stata curata da Chris Morgan, scrittore anche di altri capitoli della serie come The Fast and the Furious: Tokyo Drift o i capitoli quinto, ottavo e nono di questa saga. I protagonisti continuano a essere Vin Diesel e Paul Walker nei panni rispettivamente di Dominic Toretto e Brian O’Conner. Accanto a loro ritroviamo Dwayne Johnson nei panni dell’agente Luke Hobbs, l’ex fidanzata di Dominic Leticia “Letty” Ortiz, interpretata da Michelle Rodriguez, la sorella di Dominic e fidanzata di Brian, Mia Toretto (l’attrice Jordana Brewster), il caro amico d’infanzia di Brian, Roman Pearce, interpretato da Tyrese Gibson, Tej Parker nei panni di Ludacris, Sung Kang che interpreta lo street racer Han Seoul-Oh, l’attrice Gal Gadot nei panni dell’ex agente del Mossad Gisele Yashar e per la prima volta prende parte alla pellicola anche l’attore Jason Statham nel ruolo dell’antagonista interpretando Deckard Shaw, fratello di Owen Shaw.

Fast & Furious 6, la trama del film

Ecco la trama di Fast & Furious 6. Domic Toretto e il suo team hanno ottenuto un importante bottino da una rapina a Rio e sono stati obbligati, nonostante l’enorme ricchezza, a nascondersi per evitare l’estradizione. Brian e Mia vivono un momento particolarmente felice, poiché oltre ad avere ottenuto una somma di denaro così consistente aspettano anche il loro primo figlio. Dominic invece non riesce a godere appieno di questa fortuna perché lo tormenta il desiderio di poter tornare a casa e vorrebbe scoprire cosa si nasconde dietro la morte della sua fidanzata Leticia. Proprio per questo motivo quando l’agente Hobbs gli offre la possibilità di vedere cadute tutte le accuse su di loro in cambio di un aiuto nel cercare il mercenario Owen Shaw, Toretto non esita un attimo ad accettare. Shaw infatti con la sua squadra di piloti è diventata una vera spina nel fianco per la polizia ma nessuno è mai riuscito ad incastrarlo. L’unica soluzione è quindi sfidarlo in pista e chi più di Dominic può ricoprire questo ruolo? Toretto quindi riunisce il suo team e parte per Londra. Arrivato nella capitale però lo attende una scoperta scioccante: Letty è viva e lavora per il suo nemico. Dominic è quindi ancora più convinto di dover fermare Shaw e porta il suo team al limite. Inizia quindi una serie di inseguimenti mozzafiato e alla fine Toretto riuscirà a sconfiggere Owen e tornare con tutta la sua squadra (tranne Gisele presumibilmente morta durante la missione) a Los Angeles.

