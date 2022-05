Fast & Furious 6/ Su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker

Fast & Furious 6, film di Italia 1 diretto da Justin Li

Fast & Furious 6 sarà trasmesso oggi, lunedì 16 maggio, sulle frequenze di Italia 1 a partire dalle ore 21:20. La pellicola fa parte ovviamente della lunga Saga cinematografica ed è stata realizzata nel 2013 con una coproduzione che ha interessato Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e Spagna.

A Muso duro Campioni di vita/ Su Rai 1 il film con Flavio Insinna

La regia di questo capitolo è stata curata da Justin Li, soggetto tratto dai personaggi inventati da Gary Scott Thompson mentre la sceneggiatura è stata ideata e sviluppata da Chris Morgan. Le musiche della colonna sonora sono di Lucas Vidal, la scenografia è stata creata da Jan Roelfs e nel cast spiccano Vin Diesel, Paul Walker, Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster e Tyrese Gibson.

Marie Brand e il fascino della violenza/ Su Rai 2 il film con Mariele Millowitsch

Fast & Furious 6, la trama del film

Leggiamo la trama di Fast & Furious 6. Dominic ha realizzato una grande rapina a Rio rovinando quello che era un vero e proprio impero economico detenuto da Reyes. Questo signore del male che secondo tutti detiene il potere su tutta la città, vuole vendetta e cerca in ogni modo di recuperare i 100 milioni di dollari che gli sono stati portati via.

Dominic è ovviamente conscio del rischio che sta correndo e insieme ai suoi collaboratori ha deciso di far perdere completamente le proprie tracce rifugiandosi nei più remoti angoli del mondo. Tuttavia nonostante la grande quantità di denaro a disposizione, l’uomo sente di non essere libero e di non poter godere al meglio della propria vita perché, ad esempio, non può far ritornare la sua casa, non può vivere una storia d’amore come tutti gli altri e soprattutto deve cercare sempre di essere accorto nei movimenti.

Agatha Christie Delitto in tre atti/ Su Rete 4 il film con Peter Ustinov

Questo malessere viene colto al volo dall’agente di pulizie Hobbs che gli propone una sorta di accordo. L’agente, infatti, si sta occupando delle indagini per riuscire a scovare una potente organizzazione di piloti mercenari.

Per Dominic la vicenda si fa molto complicata perché scopre che il capo dell’organizzazione ha al suo fianco Letty ossia la donna di cui lui era innamorato e che credeva morta in un incidente. Per poter catturare tutti i componenti della banda dovranno spostarsi a Londra e qualora dovessero riuscire ad ottenere il risultato cercato avranno la possibilità di redimersi da tutti i crimini che hanno commesso per cui potranno riaprirsi della loro libertà e tornare finalmente a casa dei propri familiari.

Il video del trailer di Fast & Furious 6













© RIPRODUZIONE RISERVATA