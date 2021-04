Fast & furious 6/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker

Fast & furious 6 va in onda su Italia 1 oggi, 19 aprile, a partire dalle ore 21.20. Il film può essere considerato come un lungometraggio d’azione. Gli attori protagonisti di questo film sono Paul Walker, Vin Diesel, Michelle Rodriguez e Dwayne Johnson. L’anno di produzione di questa opera cinematografica è il 2013. Il regista di Fast & furious 6 è Justin Lin. Questi è un produttore cinematografico taiwanese. Il regista è noto per aver diretto ben quattro capitoli della serie di Fast & furious. Le musiche di questo film d’azione sono state realizzate da Lucas Vidal. Gli attori Vin Diesel e Paul Walker avevano già lavorato insieme nei primi cinque film della serie Fast & furious. Michelle Rodriguez ha anche fatto parte del cast della pellicola di James Cameron Avatar.

Fast & Furious 6, la trama del film

Per quanto concerne la trama di Fast & furious 6, possiamo dire che sono trascorsi degli anni e che Dominic Toretto e Brian O’Conner sono diventati molto ricchi. I due hanno infatti rapinato il famoso boss Hernan Reyes, rubandogli ben 100 milioni di dollari. La vita dei due amici, però, è incompleta, in quanto a causa del loro furto non possono tornare a casa dai loro affetti. Brian e Dominic vivono trasferendosi da un paese all’altro. Scelgono sempre dei posti in cui non c’è pericolo che vengano estradati. Un giorno Toretto e O’ Conner decidono di dare la caccia ad una banda di piloti mercenari, che viene guidata dal terribile Owen Shaw. Dominic e Brian, quindi, si trasferiscono a Londra, insieme con altre loro vecchie conoscenze.

Nella città londinese, Toretto e O’Conner riescono ad impedire ad un aereo di compiere un attentato. Sul velivolo infatti c’è un pericoloso chip in grado di distruggere l’intera nazione inglese. L’aereo viene guidato appunto da Shaw, che alla fine viene fatto fuori da Dominic. Dopo questa missione, Toretto riesce allora a tornare nella sua casa di Los Angeles. Nella città americana, Dominic ritrova dunque i suoi amici e la sua amata famiglia. L’uomo crede di poter essere finalmente felice e di riprendere in mano la sua vita. Purtroppo c’è il fratello di Owen Shaw che giura di vendicarsi di Dominic e purtroppo di ammazzarlo.

Video, il trailer del film “Fast & Furious 6”





