Tante macchine distrutte anche in questo Fast & Furious 7 e nuovi modelli da ammirare. Tornano Vin Diesel, Jason Statham, Wayne Johnson e Paul Walker
Fast & Furious 7, film su Italia 1 diretto da James Wan
Fast & Furious 7 andrà in onda sugli schermi di Italia 1, alle 21.20 di lunedì 17 novembre. Si tratta di una pellicola del genere azione, avventura, realizzata nel 2015, con la regia di James Wan ed il soggetto sui personaggi creati da G. Scott Thompson.
Chris Morgan ne ha curato la sceneggiatura e il quartetto formato da Kirk M. Morri, Christian Wagner, Dylan Highsmith e Leigh Folsom Boyd il montaggio. Sanja Milkovic Hays ha curato i costumi e Stephen F. Windon la fotografia con la collaborazione di Marc Spicer.
Il personaggio principale è Dominic “Dom” Toretto a cui dà il volto Vin Diesel. Insieme a lui Paul Walker interpreta Brian O’Conner, mentre Dwayne Johnson è Luke Hobbs. Deckard Shaw e Letty Ortiz sono interpretati rispettivamente da Jason Statham e Michelle Rodriguez. Altri componenti del cast sono Chris “Ludacris” Bridges che interpreta Tej Parker, Jordana Brewster nella parte di Mia Toretto, e Djimon Hounsou che interpreta Mose Jakande.
La trama del film Fast & Furious 7: Dom sfida un terribile assassino per salvare la famiglia
Subito dopo giura al fratello che lo vendicherà eliminando sia Dominic che il resto della famiglia. Per questo si reca nell’ufficio di Hobbs per provare a estrarre dal computer i dati relativi a Dominic ed alla squadra ma viene colto in flagrante da Hobbs, ed i due si battono con Deckard che fugge e fa scoppiare una bomba, facendo saltare dall’edificio sia lo stesso Hobbs che Elena Neves una sua collega.
Il ferimento di Hobbs lo costringe ad essere ricoverato in ospedale. Intanto Mia rivela a Dominic di essere di nuovo incinta, ma teme che Brian non gradisca questo nuovo arrivo. In un pacchetto giunto da Tokio viene trovata una bomba che esplode e causa la distruzione della casa dei Toretto.
Dominic visita Hobbs e scopre che Deckard vuole vendicare il fratello. Per questo parte alla volta di Tokio per recuperare il cadavere di Han uno dei membri della sua squadra ucciso da Decker. Nella capitale giapponese incontra un amico di Han, Sean Boswell, che gli restituisce gli oggetti personali dell’ucciso tra i quali la collana con la croce e una foto di Gisele.
Al suo ritorno a Los Angeles, mentre si sta svolgendo il funerale di Han, un’auto con a bordo Deckard gira intorno al cimitero e Dominic lo insegue ed avviene uno scontro frontale tra le due auto e subito dopo, mentre sta per iniziare una lotta tra i due uomini l’arrivo di componenti di una squadra delle operazioni speciali permette a Deckard di fuggire.
Dopo molte altre vicissitudini e colpi di scena, Hobbs, che nel frattempo è guarito, arresta Shaw e lo chiude in isolamento, mentre sulla spiaggia Mia e Brian giocano con Jack e Dominic e altri della squadra li osservano commossi e riconoscono che per Brian la migliore soluzione è quella di rimanere con la sua famiglia e le loro strade si dividono.