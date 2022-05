Fast & Furious 7/ Su Italia 1 l’ultimo film con Paul Walker

Fast & Furious 7, film di Italia 1 diretto da James Wan

Oggi lunedì 23 maggio alle ore 21.20 su Italia 1 andrà in onda Fast & Furious 7. Il film è diretto nel 2015 da James Wan, regista, sceneggiatore e produttore malese. È noto per aver realizzato e diretto film horror e saghe come Saw, Insidious e The Conjuring. Furious 7 è il settimo episodio della saga serie Fast and Furious.

Il soggetto è di Gary Scott Thompson; la sceneggiatura di Chris Morgan; i produttori sono Vin Diesel, Michael Fottrell e Neal H. Moritz; la fotografia è di Stephen F. Windon e Marc Spicer; il montaggio di Leigh Folsom Boyd, Dylan Highsmith, Christian Wagner e Kirk M. Morri; le musiche di Brian Tyler e la scenografia di Bill Brzeski.

Fast & Furious 7 ha ricevuto diversi riconoscimenti: nel 2016 ha ottenuto la candidatura ai Golden Globe per la miglior canzone originale; ha vinto il premio nel 2015 agli Hollywood Film Awards come miglior blockbuster e canzone; si è aggiudicato i Teen Choice Award nel 2015 come miglior film d’azione e ha ricevuto diverse candidature (miglior attore a Vin Diesel, miglior attrice a Jordana Brewster e a Michelle Rodriguez, miglior cattivo a Jason Statham). Il film sancisce l’ultima apparizione al cinema di Paul Walker, venuto a mancare nel novembre del 2013 a causa di un incidente stradale. Le riprese erano ancora in corso e l’ha sostituito il fratello Cody Walker.

Fast & Furious 7, la trama del film: ritorno negli Stati Uniti per…

In Fast & Furious 7, Dominic Toretto, Brian O’Conner, e il resto della famiglia tornano negli Stati Uniti e cercano di vivere una vita normale: Dom vuole aiutare Letty a recuperare la memoria e Brian, diventato papà, cerca di mettere la testa apposto e di essere un buon genitore. A Londra intanto, Deckard Shaw, fratello maggiore di Owen, fa una strage di poliziotti nell’ospedale in cui si trova il fratello in coma e progetta una vendetta spietata ai danni di Dom e degli altri.

Deckard comincia ad organizzare il colpo contro i Toretto e recupera dall’ufficio DSS di Hobbs le informazioni sulla squadra di Dom. Hobbs scopre Deckard e i due si scontrano. Il criminale riesce a fuggire e a fare esplodere una bomba. L’intero edificio salta in aria, ma Hobbs e la collega Neves si salvano. Intanto, mentre Dom scopre che la sorella Mia è di nuovo incinta, esplode una bomba, recapitata all’interno di un pacchetto da Tokyo, e la casa dei Toretto è rasa al suolo. Pochi minuti dopo, a Tokyo, Deckard ammazza Han, uno dei membri della squadra di Dom. Toretto comincia ad indagare e va in ospedale, dove trova Hobbs. Qui scopre che Deckard è un assassino che vuole vendicare il fratello e Dom decide di volare a Tokyo per recuperare il corpo di Han. Come andrà a finire?

Il video del trailer di Fast & Furious 7













