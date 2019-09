Fast & Furious 7/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel e Paul Walker

Fast & Furious 7 andrà in onda oggi, giovedì 12 settembre, in prima serata su Italia 1. La pellicola è uscita nei cinema di tutto il mondo durante l’anno 2015. Il regista del film è James Wan. Il genere del film risulta essere un mix tra azione e avventura. I protagonisti del film sono gli attori Vin Diesel e Paul Walker, ma il cast della pellicola è molto vario e comprende attori come Dwayne Johnson, Michelle Rodriguez, Ludacris, Kurt Russel, Jordana Brewster, Jason Statham e Djimoun Honsou. Due degli attori del film, Dwayne Johnson e Jason Statham hanno collaborato insieme allo spin-off della serie Fast & Furious – Hobbs & Shaw. La sceneggiatura del film è stata realizzata da Chris Morgan mentre le musiche sono state curate da Brian Tyler.

Fast & Furious 7, la trama del film

Dominic Toretto, Brian O’Connor e il resto della loro gang possono finalmente tornare negli Stati Uniti, dove mancano da troppo tempo. La squadra di amici, divenuta ormai una famiglia è riuscita a sfuggire al letale Owen Shaw e si appresta a rimanere nell’ombra per evitare la legge, sempre alle loro calcagna. Intanto, fa la sua comparsa Deckard Shaw, fratello di Owen che decide di vendicare quest’ultimo, prima affrontando l’agente Luke Hobbs e poi andando alla caccia di Toretto e della sua famiglia. L’occasione migliore gli si presenta al funerale di Han, uno dei membri della squadra di Dominic che viene ucciso dallo stesso Shaw. A quell’evento che dovrebbe essere triste, la situazione rischia di precipitare, ma ulteriori scontri vengono impediti dall’arrivo del Signor Nessuno, vale a dire Frank Petty. Petty chiede a Toretto di dargli una mano a recuperare l’Occhio di Dio, un super-computer capace di scovare qualsiasi persona al mondo; in cambio Frank Petty fornirà aiuto e supporto a Toretto per difendersi da Shaw. A quel punto parte una caccia che vedrà coinvolti tutti i membri della squadra di Dominic Toretto e che giungerà ad un’epica conclusione, in particolar modo per Brian O’Connor.

Il trailer di Fast & Furious 7





