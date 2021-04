Fast & Furious 7/ Video, su Italia 1 l’ultimo film con Paul Walker

Fast & Furious 7 va in onda a partire dalle ore 21.20 di oggi, 26 aprile, su Italia 1. Il film rappresenta a tutti gli effetti la fine della carriera cinematografica Paul Walker, attore di Hollywood che aveva trovato la sua notorietà grazie a questa fortunata saga d’azione. L’attore, infatti, muore tragicamente il 2017, mentre le riprese erano ancora in corso, motivo per il quale il film si configura a tutti gli effetti come un suo prematuro addio alle scene cinematografiche.

Finalmente sposi/ Su Rai 2 il film di Lello Arena con gli Arteteca

Il film, girato da James Wan, vede come protagonisti l’irrinunciabile Vin Diesel, Paul Walker e la presenza scenica di Dwayne Johnson, alias The Rock, che si trovano coinvolti ancora una volta in un’avventura caratterizzata da una spirale di azione, violenza ed inseguimenti mozzafiato in grado di far salire l’adrenalina a mille, complici soprattutto le vetture veloci e le tante acrobazie che permeano l’intero sviluppo della trama in ogni suo punto, garantendo così vero divertimento.

Bumblebee/ Video, su Italia 1 il film con John Cena (oggi, 25 aprile 2021)

Fast & Furious 7, la trama del film

Fast & Furious 7 ruota attorno alle vicende della vendetta personale di Ian Shaw, fratello di Owen Shaw. Dominic Toretto, infatti, dovrà fronteggiare Ian per cercare di fermare quanto più possibile la sua sete di vendetta. Han viene assassinato a Tokyo da Deckard Shaw, scena che si può tranquillamente evincere anche dal termine del sesto capitolo. Ian, quindi, è furioso: a causa di questa sete di vendetta, infatti, è deciso più che mai a sterminare tutta la famiglia di Dominic Toretto. L’agente Hobbs, anch’egli sotto tiro a causa della sete di vendetta di Ian Shaw sempre più intenzionato a vendicare la morte ingiusta del fratello, decide di aiutare la famiglia di Dominic Toretto.

Il Miglio Verde/ Video, su Rete 4 il film con Tom Hanks (oggi, 25 aprile)

Questi, infatti, gli fornisce tutti gli strumenti necessari per poter contrastare la spirale di violenza di Ian Shaw, facendo così in modo che attraverso la sua morte possa effettivamente tornare la pace e la serenità messe in discussione.

Tuttavia, prima di compiere questa missione rischiosa e complicata, il gruppo deve innanzitutto liberare un abilissimo hacker: quest’ultimo, infatti, è tenuto ostaggio da un gruppo di terroristi a causa delle sue abilità. Egli può, a tal proposito, cercare di localizzare la posizione di qualsiasi persona sul pianeta in tempi record.

Data la ferocia di Ian Shaw, Dominic Toretto e la sua famiglia capiscono che un attacco frontale potrebbe rivelarsi effettivamente letale, motivo per il quale decidono di giocare d’astuzia e di utilizzare l’hacker per poter raggiungere ugualmente i loro scopi. Grazie alle sue abilità, infatti, la famiglia di Dominic Toretto ha la possibilità concreta di poter effettivamente risalire alla posizione di Ian Shaw, pianificando in maniera più precisa e meno rischiosa possibile l’attacco, ponendo così fine al suo desiderio di vendetta. Nonostante i propositi positivi, però, il gruppo dovrà ugualmente entrare in una spirale di vendetta che si rivelerà essere fatale e pericolosa.

Video, il trailer del film “Fast & Furious”





© RIPRODUZIONE RISERVATA