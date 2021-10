Fast & Furious 8/ Dwayne Johnson e Jason Statham accendono Italia 1

Fast & Furious 8, film su Italia 1 diretto da Felix Gary Gray

Fast & Furious 8 verrà trasmesso da Italia 1 oggi, 28 ottobre, a partire dalle ore 21 e farà assolutamente il pieno di share. Questo film, ultimo di una fortunatissima serie, è uscito nelle sale statunitensi nel 2017 ed a seguire in quelle italiane. Genere che varia fra il thriller, l’azione e l’avventura, con qualche storia d’amore che lo porta anche al romantico, Fast & Furious 8 viene distribuito in italiano dalla Universal Pictures, ed ha come regista il visionario Felix Gary Gray, regista appunto e produttore cinematografico statunitense. Nella sua lunga carriera ha diretto film di grande impatto come The Italian Job e Men in Black: International, oltre a diversi videoclip musicali di grandi artisti. Il cast, già conosciuto negli altri film della serie, porta nomi come quello di Vin Diesel, che è anche produttore, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez, Kurt Russell e Charlize Theron. La storia già apprezzata ed amata ed i personaggi definiti e rappresentativi fanno di questo film un evento da non perdere in tv.

Fast & Furious 8, la trama

Leggiamo la trama di Fast & Furious 8. Brian e Mia si sono ritirati e vita privata da più di un anno mentre il temibile Shaw è chiuso in una prigione dimassima sicurezza. Letty e Dom, volano all’Avana per il viaggio di nozze mentre Hobbs, informato della sparizione di una bomba EMP prova a recuperarla. Raduna allora la squadra e si reca a Berlino recuperando l’ordigno, ma Dom se ne impadronisce e lo consegna a Cipher, conosciuto a Cuba. Hobbs viene arrestato ed in carcere ritroverà Shaw, ed i due, dopo una violenta lite, verranno prelevati dalle forze speciali e portati in una base segreta, dove ad attenderli ci sarà il Signor Nessuno, che proverà a convincerli a lavorare per lui. Dopo una serie di colpi di scena, di tradimenti e di ritrovamenti, la vita dei protagonisti sarà di nuovo in pericolo e solo la loro caperbietà riuscirà a salvarli.

