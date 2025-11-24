Fast & Furious 8 in onda questa sera alle 21.20 su Italia 1. Trailer, cast, trama e curiosità sul film, ottavo capitolo della saga più emozionante

Fast & Furious 8 in onda oggi su Italia 1: arriva l’ottavo capitolo della gara

Oggi, alle 21.20 su Italia 1, andrà in onda Fast & Furious 8, diretto da F. Gary Gray. Si tratta dell’ottavo capitolo della saga di animazione con protagonista Vin Diesel nei panni di Dominic “Dom” Toretto. Il famoso attore, che nell’agosto del 2013 ha ricevuto la stella sulla Hollywood Walk of Fame, è il protagonista nei panni di Toretto dal primo capitolo della saga. Nel 2001, infatti, Vin Diesel, ha interpretato Dominic Toretto per la prima volta in Fast and Furious 1, primo capitolo di una fortunata serie. Un grandissimo successo che poi si è ripetuto negli anni, anche se al secondo capitolo, Vin Diesel non ha preso parte.

Perché Il Paradiso delle Signore non va in onda oggi lunedì 24 novembre 2025/ Cambio di programmazione Rai

A Fast & Furios 8 hanno preso parte anche altri grandi attori e attrici, come Dwayne Johnson nei panni di Luke Hobbs mentre Leticia Letty Ortiz è stata interpretata da Michelle Rodriguez. Il film ha ottenuto numerose candidature ai Teen Choice Awards, come miglior film d’azione e non soltanto.

Trama Fast & Furious 8: Dom torna in scena

Nel film Fast & Furios 8 è passato ormai un anno quando Brian e Mia si sono ritirati con il loro bambino, Jack. Deckard Shaw è invece rinchiuso in carcere. Dopo che Dom e Letty vanno a L’Avana, per la luna di miele, Torello decide di sfidare a una cosa un racer locale, guadagnandosi la sua amicizia. Proprio quando tutto sembra andare bene per i membri del gruppo, una misteriosa donna seduce Dom e lo convince a tornare nel mondo del crimine. Per farlo la donna, Cipher, ha rapito la sua ex fidanzata e il figlio: solo così, infatti, lo spronerà a tornare nel giro. Così Dom e la sua squadra tornerà in scena per fermare un ribelle e riportare a casa un uomo che è stato per loro fondamentale. Per farlo, però, gli amici di Toretto chiederanno aiuto a un loro nemico, Deckard Shaw.

Non così vicino, Rai 1/ Trama e cast del melodramma con Tom Hanks, in onda oggi 23 novembre 2025