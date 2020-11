Fast & Furious 8/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel e Dwayne Johnson

Fast & Furious 8 va in onda su Italia 1 alle ore 21,20 di oggi, 9 novembre 2020. Regista del film è l’americano F. Gary Gray, un regista che ama l’action e le situazioni divertenti, da ricordare per ‘Set It Off – Farsi notare (Set It Off, 1996)’ o ‘Giustizia privata (Law Abiding Citizen, 2009)’, nel 2019 con ‘Men in Black: International’ ottenne un discreto successo. In ‘Fast & Furious 8’, protagonista assoluta della vicenda è la strepitosa coppia composta da Vin Diesel e Dwayne Johnson, coppia che nell’azione ha lasciato tante tracce, assieme o in solitaria, nel cinema americano e nei blockbuster internazionali. Citiamo anche, in un cast ricco di outsider, la bella Michelle Rodriguez, conosciuta sul piccolo schermo per la serie ‘Lost’ o, al cinema, per ‘S.W.A.T. – Squadra speciale anticrimine (S.W.A.T.)’, ‘Alita – Angelo della battaglia (Alita: Battle Angel)’ e sarà presente, lo è stata in tutta la saga, in ‘Fast & Furious 9’ già programmato per uscire nel 2021. Anche Kurt Russell è presente in questo lungometraggio e per la celebre performance nel ruolo di Jena Plissken nell’action distopico ‘1997: Fuga da New York (Escape from New York)’ o per il ruolo drammatico in ‘Deepwater – Inferno sull’oceano (Deepwater Horizon)’, assieme a tanti film, questo cammeo è visto come una piccola celebrazione ad una carriera luminosa.

Fast & Furious 8, la trama del film

Ecco la trama di Fast & Furious 8. Brian e Mia vivono oramai da un anno in tranquillità come famiglia che accudisce il proprio figlioletto, Deckard Shaw finalmente detenuto in un carcere di massima sicurezza, Dom e Letty, dopo essersi sposati si recano in luna di miele a Cuba, tra spiagge da paradiso e la suadente L’Avana. Tutto sembra così tranquillo da essere troppo tranquillo, e non lo sarà per molto.

Succede quindi che viene localizzata una bomba con possibilità di esplosione a Berlino, quindi Luke Hobbs viene incaricato di recarsi in Germania riformando la squadra, la quale prontamente risponde all’invito e la bomba viene facilmente disinnescata e presa in consegna.

Tutto troppo facile… Succede infatti che durante il trasporto Dominic Toretto manda fuori strada Luke e s’impadronisce della bomba che consegna in seguito a Cipher (la bella Charlize Theron). Ora l’obiettivo di Luke Hobbs è capire chi è dalla sua parte, cosa sta succedendo di preciso, recarsi dalla bionda Cipher senza cadere nelle sue trappole e recuperare la bomba: l’avventura ha inizio, un’escalation di avvenimenti e brividi.

Video, il trailer del film “Fast & Furious 8”





