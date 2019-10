Fast & Furious 8/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel (oggi, 13 ottobre 2019)

Il film Fast & Furious 8 va in onda su Italia 1 per la prima serata di oggi, domenica 13 ottobre 2019. Questo film è stato realizzato nel 2017 negli Stati Uniti d’America da diverse case cinematografiche tra cui la vorrei One Race Film per una distribuzione curata dalla Universal pictures. La regia è di F. Gary Gary con soggetto tratto dai personaggi inventati da Gary Scott Thompson mentre la sceneggiatura è stata curata da Chris Morgan. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Brian Tyler mentre nel cast sono presenti Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson.

Fast & Furious 8, la trama del film

Dom e Letty dopo aver coronato il loro sogno d’amore ufficializzando lo con il sacro vincolo del matrimonio decidono di rilassarsi in una bellissima luna di miele che avrà quale sede l’isola di Cuba. Tuttavia la loro spensieratezza avrà breve durata in quanto non solo si renderà protagonista di una gara con uno dei principali rappresentanti di questo genere di attività per quanto riguarda la città di L’Avana ma anche soprattutto in ragione di una donna sconosciuta che avrà modo di catalizzare l’attenzione di Dom e in particolar modo di ricattarlo per spingerlo a portare avanti un piano Ben congegnato. In particolare questa donna dopo aver ottenuto il rifiuto da parte dell’uomo per quanto riguarda la possibile collaborazione per diversi interessi gli mostra una fotografia della quale appare una vecchia fiamma dello stesso uomo dalla quale ha avuto un bambino. In particolare la donna fa presente come l’ex compagna e il bambino siano suoi prigionieri per cui per rivederli in libertà dovrà esattamente fare quanto previsto dal suo diabolico piano. Intanto la vecchia squadra si riunisce per una missione molto complessa che dovrà essere effettuata Berlino e che prevede quale principale obiettivo quello di recuperare una bomba che è stata pericolosamente trafugata. Dopo un intervento a dir poco perfetto, suo malgrado Dom sarà costretto a tradire gli altri componenti della squadra in particolar modo mettendo le mani sulla bomba per poi consegnarla alla donna che lo sta ricattando. Le conseguenze di questo suo tradimento saranno molto importanti per cui la vicenda troverà un epilogo assolutamente sorprendente nel quale Dom sarà costretto ad occuparsi di vari aspetti della propria vita sentimentale e soprattutto di quanto accaduto a Berlino.

