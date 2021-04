Fast & Furious 9, il cast del film/ Video: tornano Mia Toretto e Han Lue

Dominic “Dom” Toretto sta tornando. Il prossimo 12 luglio (in Italia) uscirà “Fast & Furious 9”, ultimo capitolo della celebre saga con Vin Diesel. Al fianco di Dom ritroveremo la sua “famiglia”: Letty (Michelle Roriguez), Roman (Tyrese Gibson), Tej (Ludacris) e Ramsey, interpretata da Nathalie Emmanuel la celebre Missandei nella serie televisiva “Il Trono di Spade”, e ultima arrivata in casa “Fast & Furious”. Ma non mancheranno grandi ritorni: ritroveremo Jordana Brewster nei panni di Mia Toretto, sorella di Dom e moglie di Brian O’Conner, interpretato dall’attore Paul Walker scomparso nel 2013. Tornerà anche Han Lue (interpretato da Sung Kang), che sembrava morto dopo l’incidente nel film “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”, causato da Deckard Shaw (Jason Statham), prima nemico e poi alleato di Dom in “Fast & Furious 8” insieme al fratello Owen Shaw (Luke Evans). Nel nono capitolo della saga ritroveremo anche Lucas Black nei panni di Sean Boswell, protagonista di “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”.

Fast & Furious 9: addii e ritorni nel cast del film con Vin Diesel

In “Fast & Furious 9” ci sarà anche Helen Mirren, che torna a vestire i panni di Magdalene Shaw, madre dei fratelli Shaw, già apparsa in “Fast & Furious 8” e nello spin-off “Fast & Furious – Hobbs & Shaw”, con Jason Statham e Dwayne Johnson. È proprio “The Rock” il grande assente del nuovo capitolo della saga. Novità anche per quanto riguarda l’antagonista. Ritroveremo Charlize Theron nei panni di Cipher. Questa volta la donna stringerà una alleanza con Jakob Toretto, il fratello di Dom e Mia, interpretato dall’ex wrestler John Cena: “Dici sempre che non si voltano le spalle alla famiglia, ma tu hai voltato le spalle a me“, dice Jackob nel trailer. Il film è stato diretto da Justin Lin, già regista di quattro film della saga: “The Fast and the Furious: Tokyo Drift”, “Fast & Furious – Solo parti originali”, “Fast & Furious 5” e “Fast & Furious 6”. La pellicola è stata girata in diverse parti del mondo: Los Angeles, Edimburgo, Londra, Tbilisi e in Thailandia.

