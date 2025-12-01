In Fast & Furious 9 la pace di Dominic Toretto vive nuovamente messa a dura prova: ecco la trama e il cast del film

Questa sera, lunedì 1 Dicembre, Italia 1 propone, in prima serata dalle ore 21.20, il film Fast & Furious 9 – The Fast Saga, girato nel 2021 da Justin Jin. Un altro episodio della saga che vede protagonista Dom Toretto alle prese con gare di automobili, inseguimenti e vicissitudini legate al mondo della strada, dei motori e del crimine, last but not least. Tra gli attori principali del film citiamo Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, John Cena, Tyrese Gibson, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren. Justin Lin firma regia, sceneggiatura e produzione, sui personaggi creati da Gary Scott. Una menzione speciale va alle musiche, da sempre fortunate soundtrack dentro e fuori dal cinema, scritte da Brian Tyler.

The Covenant storia vera: a che cosa è ispirato?/ Trama e curiosità sul film in onda stasera su Rai 2

Ancora una volta gli effetti speciali non si fanno desiderare, un poco improbabili ma sempre d’effetto, che fanno evadere dalla realtà e dai limiti consentiti dalla strada e dalla legge: una menzione speciale va a Alistair Williams e Peter Chiang.

Fast & Furious 9, ecco la trama del film: altro capitolo appassionante con Vin Diesel

Il nono episodio della celebre e fortunata saga assume tratti questi shakespeariani: entra in scena il fratellastro di Dom nel ruolo del cattivo, del villain della situazione. Sarà quindi una guerra fratricida, un Macbeth a suon di rombo di motori? L’incipit del film vede Dom e Toretto e Letty Ortiz che, dopo aver trascorso molti anni a sfuggire alla morte con le gare di automobili, decidono di ritirarsi in campagna per condurre finalmente una vita tranquilla, lontano dai motori. Ma il rischio, il pericolo, i guai sono sempre dietro l’angolo. A stanarli ci penseranno i loro compagni di sempre. Il pericolo, oggi, si chiama Jacob e si tratta del fratello esiliato di Dom, deciso a vendicarsi con un piano diabolico, assieme a Cipher, una pericolosa cyberterrorista, interpretata dalla bellissima Charlize Theron.

The covenant, Rai 2/ Trama e cast del film: tra i protagonisti Jake Gillenhaal e Dar Salim protagonisti

Il conflitto tra i due ha radici profonde e risale al padre, morto sulla pista da gara: il minore dei fratelli non ha mai elaborato il lutto e vede in Dominic Toretto una minaccia alla sua autodeterminazione. La volontà di rivalsa è grande, quella di vendetta ancora più sanguinolenta. Riuscirà il nostro Dom, assieme a tutta la compagnia ormai rodatissima, a fermare i due pericolosi criminali? Si parte dalla vita amena e tranquilla della campagna, da quella country life del 1989 per catapultarsi nel pericolo imminente: l’agricoltura può aspettare quando bisogna salvare le sorti del mondo!

Francesco Chiofalo, matrimonio con Manuela Carriero? Verità choc dietro video/ Scoppia polemica: "Falsoni"

Il nono episodio della saga, diretto da Justin Jin, assume caratteristiche davvero cartonate, fumettate, quasi parodistiche, ma il regista ne ha piena consapevolezza. Questo film è diventato ormai un simbolo di fratellanza che si perpetua nei decenni, sin dal primo Fast & Furius del 2001 e dal ricordo del compianto Paul Walker. In questo episodio viene riunita tutta la compagnia, gli storici, anche la sorella di Toretto, il celebre rapper Ludacris, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson e tanti altri: una new entry è il lottatore di Wrestling John Cena che va a sostituire Dwayne Johnson, che dà forfait dopo una lite con il protagonista Vin Diesel. Noi vi consigliamo di vederlo se siete fan della saga e se non volete perdervi un altro sequel: tanto ne arriveranno ancora, un po’ la storia infinita on the road!