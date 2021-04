Fast & Furious 9, trama e data uscita/ Nuovo trailer, Vin Diesel vs John Cena

Cresce l’attesa per Fast & Furious 9 e contemporaneamente si impennano le ricerche degli internauti sulla trama e sulla data di uscita ufficiale del nuovo film. Stando alle ultime indiscrezioni, la pellicola con Vin Diesel dovrebbe approdare nelle nostre sale il prossimo 12 luglio. Gli appassionati incrociano le dita, visto che al momento i cinema sono ancora chiusi a causa della crisi sanitaria. C’è però la speranza che in estate Fast & Furious 9 possa vedere la luce per la gioia di tutti i fan. Nel cast delle pellicola ritroveremo Vin Diesel, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Ludacris, Nathalie Emmanuel e persino Charlize Theron. Tra i nuovi arrivi nel cast ecco John Cena, pronto a subentrare a Dwayne Johnson.

Isola dei Famosi 2021 replica streaming video/ Come seguire la puntata in diretta

Fast & Furious 9: Han Lue è ancora vivo

Dal primo trailer di Fast & Furious 9 si apprende che Han Lue, il personaggio interpretato da Sung Kang, è ancora vivo. Una bella notizia per i fan del film, che ormai credevano fosse morto. La trama promette davvero molto bene, ma per avere un riscontro della qualità del film non resta che attendere la prossima estate, quando forse Fast & Furious approderà nei cinema italiani. Il cast è una garanzia e il desiderio di vederlo in azione da parte del pubblico è trepidante.

LEGGI ANCHE:

BRANDO GIORGI/ "Con 3 discussioni sull'isola resisti come un gatto in tangenziale"PERCHÈ BEPPE BRAIDA SI È RITIRATO DALL'ISOLA DEI FAMOSI?/ Genitori col Covid, "Noi.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA