Fast & Furious 9, Vin Diesel in coma la controfigura/ Choc sul set a Londra

Gravissimo incidente avvenuto durante le riprese dell’ultimo Fast & Furious, il capitolo numero 9 in uscita l’anno prossimo, nel 2020. Come riferito dal tabloid britannico Sun e da numerosi altri organi di informazione, la controfigura di Vin Diesel (che nella nota saga motoristica veste i panni del temuto Dominic Toretto, detto “Dom”), è stata vittima di un terribile incidente: Joe Watts è caduto da un’altezza superiore ai nove metri, sbattendo violentemente la testa. In base a quanto emerso pare che lo stuntman sia stato ricoverato in condizioni disperate, e al momento si trova in coma indotto, in prognosi riservata. All’incidente ha assistito dal vivo proprio Vin Diesel, che stando a quanto scrive il Sun “è scoppiato in lacrime ed è sotto shock”.

FAST & FURIOUS 9, INCIDENTE SUL SET

L’incidente è avvenuto nel Regno Unito, nel set allestito ai Warner Bros Studios di Leavesden vicino a Londra, e un portavoce della Universal ha fatto sapere: “Abbiamo avuto un infortunio sul set di Fast 9 oggi a Leavesden con uno dei nostri stuntmen. Abbiamo fermato la produzione per oggi, per concentrarci su questa situazione”. Massiccio il dispiegamento di soccorsi giunti sul luogo della caduta: “Un’ambulanza, tre veicoli del soccorso e l’elisoccorso di Essex and Herts – hanno fatto sapere le autorità – sono stati prontamente chiamati ai Leavesden Studios poco prima di mezzogiorno di oggi (ieri ndr), in seguito alla notizia di un uomo ferito a causa di una caduta. Un paziente con una grave lesione alla testa è stato trasportato al Royal London Hospital in elicottero”. La ragazza dello stuntman, Tilly Powell, ha fatto sapere via Facebook che le condizioni del suo fidanzato sono stabili, e che è stato monitorato tutta notte. Si tratta del secondo gravissimo incidente che ha colpito Fast & Furious, dopo la terribile morte di Paul Walker avvenuta nel 2013, a seguito di uno scontro con la propria automobile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA