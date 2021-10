Fast & Furious Hobbs & Shaw, Canale 5/ Londra, il virus fiocco di neve e i terroristi

Fast & Furious Hobbs & Shaw, film su Canale 5 diretto da David Leitch

Fast & Furious Hobbs & Shaw va in onda oggi, 21 ottobre, su Canale 5. La proiezione di questa pellicola avverrà su questo canale di Mediaset a partire dalle ore 21.20. Questo lungometraggio può essere considerato senza alcun dubbio come un’opera cinematografica d’azione. Gli attori protagonisti di Fast & Furious – Hobbs & Shaw sono Jason Statham, Dwayne Johnson, Idris Elba e Vanessa Kirby. La produzione e distribuzione di questo film è avvenuta nell’anno 2019.

Texas oltre il fiume, Rete 4/ Un western d'annata con Alain Delon

Il regista di Fast & Furious – Hobbs & Shaw è David Leitch. Quest’ultimo ha diretto anche altri lungometraggi di azione, come ad esempio Spy Game e Amore senza la sicura. La colonna sonora di questo film è stata composta poi da Tyler Bates. Quest’ultimo ha scritto la musica di altri lungometraggi, come 300 e Grindhouse. Dwayne Johnson, infine, è stato un famoso wrestler.

Chiedimi se sono felice, Italia 1/ Tornano Aldo, Giovanni e Giacomo

Fast & Furious Hobbs & Shaw, la trama del film

In Fast & Furious Hobbs & Shaw, vi è un gruppo di agenti dell’MI6, che si reca a Londra per poter impedire che il virus Fiocco di neve finisca nelle mani dell’organizzazione terroristica Eteon. Il capo di questa banda di terroristi, Brixton Lore, uccide quasi tutti gli agenti dell’MI6. A rimanere viva è solamente Hattie Shaw, che si inietta il virus e fugge.

Brixton fa passare la ragazza come la responsabile della morte degli agenti dell’MI6 e come quella che ha rubato Fiocco di neve. Luke Hobbs e il fratello di Hattie, Deckard Shaw, vengono incaricati dalla CIA di ritrovare il virus. I due riescono a rintracciare la Shaw e a salvarla dalle grinfie di Brixton. Il trio si dirige in Ucraina alla ricerca di un dispositivo in grado di sradicare il virus dal corpo della ragazza. Dopo aver recuperato questo importante oggetto, il gruppo si reca a Samoa, dove il fratello di Hobbs pratica l’estrazione del virus Fiocco di neve dal corpo di Hattie.

APPENA UN MINUTO (RAI 1)/ Nel cast del film anche J-Ax, Tardelli e Andrea Delogu

Ad un tratto, Brixton e i suoi uomini localizzano gli Hobbs e gli Shaw e li affrontano in battaglia. Il terrorista in un primo momento riesce anche a rapire la giovane Hattie, la quale viene poi successivamente liberata. Alla fine, la banda di Brixton viene sconfitta e viene organizzata una grande festa sull’isola di Samoa. Alla fine, Hobbs riceve un’importante chiamata da un collega di nome Locke, che gli dice che ha scoperto l’esistenza di un altro virus. Quest’ultiimo purtroppo è molto più pericoloso di Fiocco di neve.

Video, il trailer del film “Fast & Furious Hobbs & Shaw”

© RIPRODUZIONE RISERVATA