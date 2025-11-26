Fast & Furious - Hobbs & Shaw è lo spin off che vede protagonisti i due rivali della saga, questa volta senza Dominic Toretto, la regia è di David Leitch

Fast & Furious – Hobbs & Shaw, film su Italia 1 diretto da David Leitch

Mercoledì 26 novembre, in prima serata su Italia 1 alle 21.20, verrà trasmesso il film d’azione e d’avventura Fast & Furious – Hobbs & Shaw, con protagonisti Dwayne “The Rock” Johnson e Jason Statham. Nel resto del cast ci sono Idris Elba, Vanessa Kirby, Helen Mirren.

Claudio Mandia, studente morto suicida a New York/ Il padre: "Minacciava di uccidersi, ma nessuno ci avvisò"

Si tratta di uno spin off della lunga serie di successo che ha qui come protagonisti due dei personaggi della saga Fast & Furious: Luke Hobbs e Deckard Shaw, interpretati rispettivamente da Johnson e Statham.

Le spericolate corse automobilistiche e i rocamboleschi inseguimenti tengono gli spettatori con il fiato sospeso, già immancabili ingredienti, come nei passati episodi, di una dinamica d’azione qui resa ancor più spettacolarizzata dalle imprese quasi sovrumane dei personaggi.

Il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 2019, diretto da David Leitch e distribuito da Universal Pictures.

Chi è Francesco Villa, Franz di Ale e Franz/ L'amore per la comicità e la vita privata top secret

La trama del film Fast & Furious – Hobbs & Shaw: due ex nemici uniscono le forze per salvare l’umanità da un virus

Le vicende di Fast & Furious – Hobbs & Shaw sono ambientate circa due anni dopo quelle narrate in Fast & Furious 8. Questa volta c’è in gioco il futuro dell’intera umanità minacciata da un pericoloso virus con un insignificante nome, Fiocco di Neve, ma capace di sterminare milioni di persone. La minaccia biologica è nelle mani di Brixton Lore, agente di un’organizzazione terroristica.

Luke Hobbs, veterano del dipartimento di polizia statunitense Diplomatic Security Service, e Deckard Shaw, ex agente scelto dell’esercito inglese nonché fuorilegge, mettono da parte le loro note rivalità e uniscono le forze contro il nemico comune, grave minaccia per tutto il mondo.

Anna Ferzetti, compagna di Pierfrancesco Favino/ "Al mio fianco nelle delusioni e nei trionfi"

Coinvolta nella vicenda è anche Hattie Shaw, sorella minore di Deckard Shaw. Ella, nel tentativo di recuperare il virus insieme ad altri agenti dei servizi segreti uccisi durante l’impresa, si inietta Fiocco di Neve e si dà alla fuga. I due protagonisti faranno di tutto per trovarla, salvarla e annientare la minaccia del pericoloso virus.