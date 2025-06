Per Fast & Furious 11 l’attore e produttore Vin Diesel ha messo una condizione: il ritorno di Paul Walker

Tutte le cose finiscono, anche qualcosa che sembrava essere ormai infinito come la saga di Fast & Furious iniziata quando ancora non si sarebbe mai potuto immaginare la portata di incassi che avrebbe portato in giro per il mondo. Fast 11 sarà il capitolo conclusivo della saga con protagonista il nerboruto Vin Diesel che ha fatto un annuncio che ha spiazzato i fan del franchise.

Ospite del FuelFest di Pomona (California) l’attore e produttore si è lasciato andare a una confessione dicendo che il finale, in uscita nel 2027, avrà tre condizioni: l’ambientazione a Los Angeles, tornare alla cultura automobilistica delle corse clandestine, e ovviamente il ritorno di Paul Walker nei panni di Brian O’Conner.

Fast & Furious: Vin Diesel annuncia il ritorno di Brian O’Conner

Anticipazioni davvero succulente quelle di Vin Diesel a proposito di Fast & Furious 11, l’ultimo capitolo di una saga che ha fatto impazzire milioni di fan in tutto il mondo, anche se l’ultimo film era stato accolto con entusiasmi dimezzati. Si tornerà davvero alle corse clandestine per omaggiare il primo film, dove tutto ebbe inizio? Ma soprattutto: come farà a far tornare il personaggio di Brian O’Conner (che era interpretato da Paul Walker).

In uno dei precedenti capitoli della saga i produttori erano riusciti con la CGI a far tornare Paul per un cameo che ha fatto emozionare tutti. Sarà la scelta giusta farlo ritornare ancora una volta per il gran finale? Si ricorda che l’attore è morto a 40 anni a causa di un incidente autostradale.

