Fast & Furious Solo parti originali/ Video, su Italia 1 il film con Vin Diesel

Fast & Furious – Solo parti originali andrà in onda nuovamente oggi, 22 luglio, dalle ore 21.30 all’interno della programmazione di Italia 1. Si parla di una produzione riconducibile all’impegno di un cartello di case di produzione a stelle e strisce (Neal H. Moritz Productions, One Race Productions, Original Film, Relativity Media, Universal Pictures) esso è stato distribuito nelle sale cinematografiche mondiali dalla Universal Pictures. Il film prodotto nel 2009 è ascrivibile al genere avventuroso, esso si avvale della regia di Justin Lin. Lin ha seguito un soggetto scritto da Gary Scott Thompson, la bella sceneggiatura è invece merito di Chris Morgan. Ottimo il cast di attori presentato dalla pellicola, tra gli altri si segnalano Vin Diesel e Paul Walker, la protagonista femminile è invece interpretata dalla bella attrice statunitense Jordana Brewster. Il film non è una prima televisiva.

Rosamunde Pilcher: Leggende e magia/ Su Canale 5 il film di Marco Serafini

Fast & Furious Solo parti originali, la trama

Leggiamo la trama di Fast & Furious Solo parti originali. Dominic Toretto continua la sua vita criminale compiendo rapine nella Repubblica Domenicana, effettuato l’ultimo colpo su indicazione di un suo amico, Han, decide di lasciare la Repubblica e di andare a svernare a Panama. Mentre è nello stato centroamericano a godersi la bella vita viene raggiunto telefonicamente da sua sorella Mia, la donna gli comunica che la sua amica Letty è stata uccisa. Torretto pur sapendo il pericolo che corre ritorna negli Stati Uniti per assistere al funerale della donna. Durante i funerali Domenic incontra Brian O’Conner, adesso agente di polizia, insieme all’amico decide di dare la caccia all’assassino di Letty.

Padri e figli/ Su Rete 4 il film di Mario Monicelli (oggi, 22 luglio 2021)

La pellicola porta lo spettatore all’interno dell’intrigata storia della caccia dell’assassino, i due amici si giocheranno tutto e rischieranno finanche la vita, ma alla fine la donna sarà finalmente vendicata. Il prologo del film vede l’arresto di Domenic che nonostante l’impegno di Brian viene condannato a 25 anni di reclusione. Domenic accetta la condanna, non è dello stesso avviso Brian che insieme alla sorella dell’amico, nonostante la sua appartenenza alle forze dell’ordine, cercherà di liberarlo.

Video, il trailer “Fast & Furious Solo parti originali”

Chi ha rubato la mia vita?/ Su Rai 2 il film di Jason Bourque (oggi, 22 luglio 2021)

© RIPRODUZIONE RISERVATA