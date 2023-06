Fast & Furious: The Rock annuncia il ritorno nella saga/ Pace fatta con Vin Diesel

The Rock, le ruggini con Vin Diesel dietro l’addio a Fast & Furious

I grandi ritorni al cinema non sono fatti solo per acclamate pellicole e sceneggiature per i nostalgici; spesso sono alcune storiche collaborazioni a tornare ad appassionare gli amanti di determinate saghe cult. Come riporta Sky Tg24, per il prossimo capitolo di Fast & Furious torneranno nuovamente a fare coppia Vin Diesel e The Rock, con quest’ultimo che tornerà ufficialmente nella serie cinematografica. La notizia fa scalpore principalmente per le ultime vicende che riguardano i due attori; stando ai rumor circolati nel tempo, dal 2017 erano nate alcune ruggini postume all’impegno per Fast & Furious 8.

Nonostante i diretti interessati non abbiano mai parlato in maniera esplicita dei rumor sulle ipotetiche tensioni, sono stati altri protagonisti di Fast & Furious ad avvalorare la tesi del rapporto aspro tra Vin Diesel e The Rock. Sempre Sky Tg24 riporta infatti il parere di Michelle Rodriguez e Tyrese Gibson – parte del cast della saga – che avevano appunto confermato le ruggini tra i due. Inoltre, Dwayne Johnson – alias The Rock – nel 2021 aveva annunciato ufficialmente il suo addio per i capitoli futuri di Fast & Furious. La notizia aveva lasciato di stucco i fan, ormai convinti che alla base vi fossero proprio i dissapori con Vin Diesel.

Fast & Furious: The Rock e Vin Diesel di nuovo insieme nei prossimi capitoli del franchise

“Ho detto a Vin Diesel che non sarei tornato nel franchise, gliel’ho detto in faccia; sono stato cordiale ma deciso… Non c’è alcuna possibilità di convincermi”. Spiegava così Dwayne Johnson – alias The Rock – la sua decisione di abbandonare Fast & Furious comunicata a Vin Diesel in un intervento alla CNN. Ebbene, a distanza di due anni, pare che l’ex wrestler abbia deciso di ritornare sui suoi passi e probabilmente per un riappacificamento con il compagno d’avventure sul set. Il cameo di Fast X appare oggi quasi come un indizio al clamoroso ritorno di The Rock per il prossimo capitolo della saga.

I fan di Fast & Furious sono letteralmente impazziti dopo l’annuncio ufficiale di The Rock, che può essere considerato duplice. Dwayne Johnson infatti non ha solo annunciato il suo ritorno nella saga, ma anche specificato su Twitter di aver definitivamente – e finalmente – risolto i dissapori con l’amico e collega Vin Diesel. “Ci siamo lasciati il passato alle spalle” – riporta Sky Tg24 – “Luke Hobbs tornerà nella saga di Fast & Furious”.











