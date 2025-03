Fast X, film su Canale 5 in prima visione TV: il cast e un grande assente

Martedì 18 marzo 2025, andrà in onda, in prima serata su Canale 5, il film d’azione Fast X. La pellicola è una prima visione TV, di produzione USA e uscito nelle sale nel 2023. Il regista è il francese Louis Leterrier, conosciuto per aver girato il primo film della saga The Transporter (2002) e L’incredibile Hulk, con protagonista Edward Norton (2008). La colonna sonora è curata dal compositore Bryan Tyler che aveva già compost varie colonne sonore per la saga Fast & Furious.

Il film Fast X è anche conosciuto come Fast & Furious 10 e i personaggi sono interpretati da Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jason Momoa, Tyrese Gibson e Scott Eastwood. Diesel deve la sua fama di attore al ruolo di Dominic Toretto, è apparso in quei panni per ben 8 dei 10 capitoli della saga. Il successo del valente quanto scapestrato meccanico Toretto ha fatto conoscere al grande pubblico Vin Diesel. Come il protagonista maschile di Fast X così la Rodriguez è associata da sempre a Leticia Ortiz.

La trama del film Fast X: trasferta a Roma per Toretto

In Fast X, l’Agenzia incarica Dom Toretto (Vin Diesel) e la sua squadra di rubare un microchip nella città di Roma. Dom e sua moglie Leticia Ortiz (Michelle Rodriguez) decidono di delegare a Roman Pearce (Tyrese Gibson) il comando del team rimanendo a Los Angeles. Incontrando Piccolo Nessuno (Scott Eastwood) Toretto, apprende con stupore che l’Agenzia non aveva assegnato nessuna missione a lui e ai suoi compagni. Fiutando la trappola vola immediatamente nella capitale italiana insieme a Letty per aiutare la squadra.

Proprio a Roma si palesa il pericolo: Dante Reyes (Jason Momoa) figlio del boss brasiliano Hernan sconfitto anni prima da Dom, ha deciso di vendicarsi. Cerca di far saltare in aria metà team chiudendolo in un camion imbottito di esplosivo, piano sventato all’ultimo momento da Dom. Dante e la sua banda riescono però a ferire in un attentato Piccolo Nessuno costringendo l’Agenzia a sostituirlo con Aimes. Le peripezie continuano in tutto il mondo: Leticia viene arrestata e rinchiusa in prigione nell’Antartide, Toretto sfida Dante in una pazza corsa di auto a Rio, il team è impegnato a Londra nel rintracciare i movimenti bancari di Dante Reyes.

All’interno dell’Agenzia solo l’agente Tess crede all’innocenza di Dom e i suoi: Aimes ordina l’arresto immediato che viene eseguito in Brasile. Dante, nel frattempo, cerca di arrivare al figlio di Dom e Letty – Brian – nascosto dalla zio in Portogallo. Solo l’arrivo di Dom salva il ragazzo ma, nonostante la liberazione concessa a Toretto, Aimes si scopre essere in combutta con i narcos di Dante. In una scena spettacolare Dom scende con l’auto da una diga, mentre Letty fugge dalla prigione tra i ghiacci. Dante considera Dom fuori dai giochi e minaccia un agente di polizia.