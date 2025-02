Il servizio di Fastweb è down? Sembrerebbe proprio di sì, per lo meno stando alle numerose segnalazioni che sono state fornite dai vari utenti del provider nelle ultime ore. Spulciando il sito Downdetector, che racchiude tutte le varie segnalazioni di problemi online, si nota un picco di “alert” attorno alle ore 10:30 di oggi, mercoledì 19 febbraio 2025, ma anche attorno alle ore 17:30 di ieri. Il caso di ieri pomeriggio sembrava essere rientrato ma alla fine pochi minuti fa è scoppiato di nuovo.

Ma cosa sta succedendo? Gli utenti che sono clienti di Fastweb raccontano di problemi principalmente con la linea fissa di internet, per un totale del 71 per cento sulle varie segnalazioni. Più bassa la quota di coloro che non riescono a navigare con Fastweb mobile (precisamente il 23%), e infine c’è un totale blackout, quindi sia mobile che fisso per il 6 per cento.

FASTWEB DOWN, LE PRINCIPALI CITTA’ COLPITE

Downdetector riporta anche le zone dove Fastweb è down e starebbe avendo più problemi e il riferimento è alle principali città italiane, a cominciare da Roma e Milano ma anche diversi alert a Perugia, quindi Bari, Bologna, e in minore quantità anche Parma, Napoli, Verona e Torino. Al momento non vi sono notizie ufficiali da parte di Fastweb su eventuali problemi che si sta cercando di risolvere, di conseguenza non sappiamo se si tratta di un down temporaneo o di un problema più serio che i tecnici della compagnia sta appunto provando a sistemare.

La speranza è che chiunque utilizzi Fastweb possa tornare a navigare in internet il prima possibile e che questi problemi vengano quindi definitivamente risolti. Noi rimaniamo collegati in attesa di aggiornamenti e nel contempo fateci sapere se per caso avete riscontrato anche voi delle problematiche di questo tipo. Ovviamente avere internet sia a casa che mobile, ma non poter navigare, non è bellissimo, anzi, tutt’altro…