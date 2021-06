Fastweb down: Internet non funziona/ Problemi con sito, mail e app: cosa succede

Fastweb down: sito inaccessibile, problemi con le mail visto che le caselle di posta funzionano a singhiozzo. Insomma, è una giornata nera per l’operatore telefonico. Sono tantissime le segnalazioni riguardo i disservizi emersi. A prescindere dal fatto che non è possibile accedere al sito ufficiale o alla propria casella postale via web, i problemi maggiori riguardano le connessioni. Oltre la metà delle segnalazioni riguardano infatti Internet. Stando a quanto riportato da DownDetector, che monitora proprio lo stato di “salute” dei fornitori di servizi e tecnologie, il 62% delle segnalazioni riguarda appunto Internet, mentre nel 27% dei casi il telefono fisso. Solo il 9% la telefonia mobile. Il portale fornisce anche la mappa dei problemi, da cui si evince che si registrano problemi in tutta Italia, in particolare nei pressi di Milano, Torino, Genova, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e in misura minore Napoli.

FASTWEB DOWN: LE SEGNALAZIONI VIA SOCIAL

I clienti Fastweb si sono quindi riversati anche sui social per chiedere assistenza all’operatore telefonico. «Oggi a milano fastweb non funziona ed è irraggiungibile comprese le mail», scrive un utente. «Problemi con l’accesso #Fastmail di #Fastweb: non funziona il 14 giugno», segnala un altro. Ma questi problemi sono emersi anche ieri, evidentemente in forma minore rispetto a quanto sta accadendo in queste ore. Tutto è cominciato nella tarda mattinata di oggi, all’incirca intorno alle ore 12:30. Oltre al sito non funzionante, anche l’App ufficiale My Fastweb è inutilizzabile. Compare infatti il messaggio di errore “Attenzione: Connessione assente”. I clienti Fastweb hanno provato a contattare l’assistenza al numero 192 193, che però è risultato momentaneamente non disponibile. Finora Fastweb non ha fornito commenti ufficiali sui problemi, ma evidentemente sono impegnati nel risolverli visto che il sito ufficiale sta funzionando a singhiozzi negli ultimi minuti.

