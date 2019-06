Fastweb down, non funziona?/ Problemi con internet e le telefonate da nord a sud

Fastweb sta registrando una serie di problemi in queste ultime ore. Nella giornata di oggi, mercoledì 26 giugno, sono diversi gli utenti che hanno segnalati disservizi in tutta Italia. Per capire maggiormente la portata del problema ci siamo aiutati con il solito portale Downdetector, che registra appunto le principali problematiche legate ai social network (leggasi in particolare Instagram, Facebook e Twitter, ma anche WhatsApp, seppur non essendo un puro “social”) e agli operatori mobile, vedi Tim, Vodafone, Wind, Tre e appunto Fastweb. Per quanto riguarda i disservizi segnalati, Downdetector sottolinea come il 78% delle “lamentele” riguardi internet fisso, quindi l’utente in questione non riuscirebbe a navigare con il modem di casa. Il 12% registra invece un malfunzionamento nel telefono fisso, quindi l’impossibilità di chiamare o ricevere chiamate. Infine una piccola percentuale, precisamente l’8%, segnala addirittura un blackout totale sia sulla connessione quanto sulle telefonate.

FASTWEB NON FUNZIONA?

Le segnalazioni sono iniziate ad arrivare precisamente nella notte fra martedì 25 e mercoledì 26 giugno, ma sono proseguite anche nel corso dell’intera mattinata odierna, fino agli ultimi “alert” attorno alle ore 10:00. Al momento la cartina dell’Italia mostra una zona arancione/rossa in tutto il nord Italia, quindi Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, e parte della Liguria, del Friuli, e del Trentino Alto Adige. Segnalazioni anche in Toscana, nel Lazio, in particolare nella zona di Roma, nonché marginalmente anche al sud Italia, soprattutto in Campania, nella provincia di Napoli, quindi in Puglia, in zona Lecce, e infine nella provincia di Palermo in Sicilia, e in quella di Cagliari in Sardegna. Al momento l’azienda non ha fatto sapere nulla, di conseguenza è molto probabile che il problema sia in via di risoluzione. Era da diverso tempo che Fastweb non subiva un blackout, mentre poche settimane fa aveva registrato un “down” importante Vodafone, che aveva interessato milioni di utenti mobile e fissi.

