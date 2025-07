Fatale – Doppio inganno, trama e cast del film in onda questa sera, lunedì 21 luglio 2025, su Rete 4 alle ore 21.25: tutto sul thriller psicologico USA

Fatale – Doppio inganno, thriller psicologico USA, in onda stasera su Rete 4, lunedì 21 luglio 2025

Alle ore 21,25 si svolge il film Fatale – Doppio inganno, film in prima serata su Rete 4. Fatale – Doppio inganno è un thriller psicologico statunitense uscito nel 2020 e diretto da Deon Taylor.

La sceneggiatura di David Loughery è nelle mani di Hilary Swank, Michael Ealy, Mike Colter, Damaris Lewis, Danny Pino, Tyrin Turner e Geoffrey Owens. La distribuzione italiana è a carico di Lionsgate, riprese di Dante Spinotti e montaggio di Eric L. Beason e Peck Prior.

Di cosa si tratta Fatale – Doppio inganno?

La storia narra di Derrick Tyler, un agente sportivo di 42 anni in crisi con sua moglie Traci. Indifferente al perdurare dei problemi, Derrick inizia una relazione extraconiugale con Val. Incontrato per caso fuori città, Derrick e Val provano una sorta di alchimia fisica e mentale che li porterà ben al di là del tradimento. Tuttavia, Val non è la tradizionale amante: lo capisce dal primo appuntamento che la damigella misteriosa ha una scura storia.

Fatale – Doppio inganno, trama e curiosità

Viaggiamo così alla fine della trama di Fatale – Doppio inganno: perché, con quelli che seguirono, Derrick decide di porre fine alla relazione, mentre Val diventa sempre più manipolativa. Derrick si trova rapidamente a confutare una piramide di affermazioni e prove falsificate.

Mentre la polizia indaga, vengono fuori alcuni dettagli inquietanti sul conto passato di Val; infatti, a Derrick emergerà che la donna sta cercando di inquadrarlo. La scena di inseguimento nell’area industriale è piuttosto drammatica e porta all’ultima esternazione: Derrick, determinato a incastrare Val e difendersi, la costringe a confessare la verità, ma il prezzo è alto per entrambi.

Tra le curiosità, il titolo originale e il remake postmoderno della femmina fatale, la donna di mistero, seduzione e vendetta che distrugge le famiglie. Fatale – Doppio inganno è una leggera rivisitazione programmatica dei racconti noir e Deon Taylor ha collaborato con David Loughery per adattarlo ai thriller psicologici e ai protesti di Hartanal.