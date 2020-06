“Fate s*sso attraverso i muri o in video”/ Linee guida choc, il web: “Glory Hole”

Pubblicità

Indubbiamente, le intenzioni del Dipartimento della Salute di New York al momento della stesura del documento sul sesso sicuro e sulle linee guida da rispettare erano unicamente indirizzate a tutelare la salute degli abitanti della Grande Mela e non certo di invitare al “Glory Hole” e generare così facile ironia sul web. D’altro canto, nel documento si ribadiscono concetti universalmente noti e utili: i rapporti occasionali e non protetti, nel bel mezzo di una pandemia, non possono essere consigliati né ritenuti poco rischiosi, così come eventuali orge sono da evitare e, se proprio non si vuole rinunciare, è bene areare la stanza e ricorrere all’utilizzo delle maschere facciali. Poi però, spuntano delle frasi che generano inevitabilmente ilarità, che nell’era del 3.0 corre senza freni sui social network, attraverso battute e meme. Infatti, a proposito della propria prestazione, il Dipartimento newyorkese esorta a “renderla un po’ perversa. Siate creativi con posizioni sessuali e barriere fisiche, come muri, che consentire il contatto sessuale, evitando il contatto faccia a faccia”.

LINEE GUIDA CHOC E “GLORY HOLE”: LE REGOLE SESSUALI CONSIGLIATE

Con quest’ultima frase, a molti è venuta in mente la pratica del “Glory Hole” (sul web si trovano dettagliate spiegazioni in merito alla suddetta), ma il documento che giunge dalla Big Apple non lascia spazio all’immaginazione e contempla quanti più casi possibili. Ad esempio, “se di solito incontrate i vostri partner sessuali online o vi guadagnate da vivere facendo sesso, prendete in considerazione l’idea di prendere un pausa dagli appuntamenti di persona. Appuntamenti video, sexting, piattaforme per fan in abbonamento, sexy ‘Zoom’. Le chat room possono essere opzioni per voi”. Si inneggia poi alla masturbazione reciproca, che non veicola il Covid-19, soprattutto se ci si lava accuratamente le mani (o gli eventuali sex toys) con acqua e sapone per almeno 20 secondi prima e dopo l’atto. Infine, meglio evitare i baci, in qualsiasi area del corpo del partner, in quanto possono trasmettere il Coronavirus: “Non baciate chi non fa parte della vostra ristretta cerchia di contatti ravvicinati”.



