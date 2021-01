Fate, The Winx Saga sbarca su Netflix dal 22 gennaio/ Video trailer: cast e trama

Il 22 gennaio, su Netflix, arriva la serie Fate, The Winx Saga, firmata da Brian Young che, nel curriculum, vanta il successo ottenuto dalla serie The Vampire Diaries. attraverso sei episodi, la serie racconta le avventure di cinque fate che vivono in un mondo fatato e che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Attraverso le avventure che si ritroveranno a vivere, le cinque fate dovranno imparare a convivere con le proprie emozioni e a controllare i propri poteri. Il tutto mentre vivono sentimenti come l’amore e combattono i mostri che minacciano la loro esistenza. A soli tre giorni dallo sbarco della serie su Netflix, su Twitter, è stato pubblicato il trailer in cui viene presentata Bloom, una delle cinque fate, interpretata da Abigail Cowen. “C’è una guerra all’orizzonte. Questo è ciò per cui siamo addestrati”, si dice nel trailer.

THE WINX SAGA: LA TRAMA

Amore, odio e paura sono i sentimenti con cui Bloom, protagonista del trailer della serie The Winx saga dovrà fare i conti nel momento in cui entrerà nel collegio di Alfea. Oltre a conoscere i trucchi della magia, a fare amicizia con altre fate, Bloom incontrerà anche un ragazzo con cui conoscerà le emozioni dell’amore. “La magia delle fate è legata alle emozioni”, recita il trailer. “Più forte è l’emozione e più forte e la magia. Ti concentri e impari. Alla fine troverai le risposte”, dice ancora la voce del trailer. Bloom sarà una delle protagoniste indiscusse della serie avendo tutte le qualità per poter diventare una delle fate più forti che siano mai esistite, ma il personaggio interpretato da Abigail Cowen dovrà fare i conti con la nostalgia per la propria famiglia e l’invidia di chi prenderebbe il suo posto.

IL CAST

Il cast di Fate, The Winx Saga, una delle serie Netflix più attesa in assoluta, oltre ad Abigail Cowen comprende Hannah van der Westhuysen nel ruolo di Stella, Precious Mustapha nel ruolo di Aisha, Eliot Salt nel ruolo di Terra, Elisha Applebaum nel ruolo di Musa, Sadie Soverall nel ruolo di Beatrix, Freddie Thorp nel ruolo di Riven, Danny Griffin nel ruolo di Sky , Theo Graham nel ruolo di Dane, Jacob Dudman nel ruolo di Sam. L’attesa, dunque, sta per terminare. Tra tre giorni, le fate delle Winx sbarcheranno su Netflix per regalare emozioni magiche.

Più forte è l’emozione, più potente è la magia.

Fate: The Winx Saga arriva il 22 gennaio. pic.twitter.com/Ymxn5sGx3C — Netflix Italia (@NetflixIT) January 19, 2021





