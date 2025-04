Father Stu, Rai 2: il film in onda alle 21:20

Il 4 aprile è in programmazione su Rai 2 alle 21:20 il film biografico del 2022 Father Stu. La regia è di Rosalind Ross, che si è occupata anche della sceneggiatura, mentre le musiche sono di Dickon Hinchliffe. L’attore protagonista del film è Mark Wahlberg, che ha recitato anche ne La tempesta perfetta, Planet of the Apes, The Italian Job, The Departed – Il bene e il male e Ted.

Nel cast spicca il nome di Mel Gibson, attore pluripremiato protagonista di film come Interceptor, la saga di Arma letale, Braveheart, Il patriota e What Women Want. Altro nome degno di nota è quello di Malcolm McDowell, che ha raggiunto la fama internazionale grazie al ruolo di Alex DeLarge nel film Arancia meccanica. Tra le protagoniste femminili c’è l’attrice australiana Jacki Weaver, che ha recitato in film di successo come Animal Kingdom e Il lato positivo – Silver Lining Playbook.

Trama Father Stu, il film in onda su Rai 2: Stu protagonista della pellicola

Stuard Long, detto Stu, è un giovane dal carattere positivo e con una grande passione per le cose che fa. Decide di fare il pugile e il futuro è anche abbastanza promettente poiché consegue una serie di vittorie significative. Sembra l’inizio di una fulgida carriera, ma il destino si mette di traverso. Stu ha una grave infezione alla mascella che stronca la sua carriera e lo costringe ad appendere i guantoni al chiodo.

Il ragazzo tuttavia non si demoralizza, anzi, durante una conversazione con la madre le dice che il suo nuovo sogno è diventare un attore di Hollywood. Si trasferisce quindi a Los Angeles, dove rivede il padre alcolista col quale non ha mai legato, ed escogita un piano: lavorare come commesso in un supermercato, nella speranza che prima o poi passi un attore o un’attrice che lo noti.

In realtà il suo piano fallisce, in compenso proprio sul lavoro Stu incontra la dolce Carmen, una catechista della vicina chiesa cattolica che però non ricambia inizialmente le sue attenzioni. Stu perde totalmente la testa per lei tant’è che, pur essendo agnostico come suo padre, si fa battezzare e frequenta la comunità cattolica, riuscendo a fidanzarsi con Carmen.

Il destino però sembra avere altri piani per lui e la sua vita viene nuovamente stravolta: ha un terribile incidente in moto e, dopo aver visto la morte in faccia, ritorna ala vita. Quanto accaduto fa riflettere Stu che, immaginando che il Signore abbia un piano ben preciso per lui, decide di diventare sacerdote, ma il destino gli riserverà un altro bruttissimo scherzo.