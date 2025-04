Father Stu storia vera? Chi era Stuart Long: a chi è ispirato il personaggio di Mark Wahlberg

Questa sera su Rai2 andrà in onda il film Father Stu storia vera? Diretto da Rosalind Ross che vede protagonista Mark Wahlberg e nel cast attori del calibro di Mel Gibson, Malcolm McDowell, Cody Fern e Niko Nicotera, si tratta di un film biografico ispirato alla vera storia di padre Stuart Long, il parroco che dà il titolo. La trama del film segue abbastanza fedelmente le vere vicende di un ‘cattivo ragazzo’ che nel corso della sua rocambolesca vita ha affrontato un drastico cambiamento non solo dal punto di vista religioso, è passato dall’essere agnostico a religioso, ma proprio di obbiettivi di vita dei cambiamenti drastici nella sua esistenza.

Tradimento anticipazioni, accade l'impensabile nelle prossime puntate: scoppia la guerra tra due personaggi

Non c’è nessuna sostanziale differenza tra Father Stu e la storia vera, anche il vero Stuart Long si è spinto fino al punto di prendere i voti e diventare prete. Scendendo nella trama di Father Stu, film in onda questa sera su Rai2, Stuart è un giovane pugile del Montana che proviene da una realtà difficile. L’intera famiglia viene colpita dalla morte prematura del fratellino di Long a soli 5 anni a causa di una malattia, il padre (interpretato da Mel Gibson) si rifugia nell’alcool e dunque il protagonista cresce in una realtà difficile. L’intera esistenza di Stuart prenderà una piega inaspettata quando rimarrà vittima di un incidente motociclistico gravissimo. Rimasto vivo per miracolo s avvicinerà al cattolicesimo intraprendendo un cammino che lo porterà al sacerdozio.

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 8, scatta il bacio tra Pietro e Cristina ma lei combina un guaio...

Storia vera di Stuart Long, il Father Stu a cui si ispira il film di questa sera su Rai2

Chi era Stuart Long, il Father Stu dell’omonimo film in onda questa sera su Rai2? Classe 1963, Stuart Long cresce nel Montana dove si è trasferito insieme ai genitori e al fratello, che morirà a soli 5 anni a causa di una malattia. Sin dalle elementari si appassiona allo sport, prima al calcio, poi al wrestling ed infine al pugilato. Vince il titolo nei pesi massimi nel 1985. Successivamente si laurea in Letteratura Inglese, ma nel 1993, a soli 29 anni, rimare vittima di un gravissimo incidente in moto.

Che Dio ci aiuti 8, anticipazioni prossima puntata 10 aprile 2025/ Cristina prende le distanze da Pietro…

L’incidente in moto segna uno spartiacque nella vita di Stuart Long, la dinamica dell’incidente è devastante, viene investito da un auto e quanto è a terra travolto da un’altra vettura. Riporta un grave trauma al cervello ma da quell’evento traumatico da agnostico si avvicina la cattolicesimo. Decide di battezzarsi e sposare in chiesa la fidanzata Carmen. Durante la cerimonia, però, annulla tutto per seguire la sua vocazione e prendere i voti. Si unisce ai frati francescani e vive una vita dedicata agli ultimi com’ è morto Stuart Long? Nel 2014 a soli 59 anni a causa di una miosite da corpi inclusi.