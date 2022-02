Fatima Ben Embarek “Robin’s”, moglie Fred Buscaglione/ Le loro nozze clandestine

Chi era Fatima Robin’s, moglie di Fred Buscaglione

Per quanto riguarda la vita privata di Fred Buscaglione, nonostante sia ricordato come un playboy, ha avuto un unico grande amore nella sua vita. Si tratta di Fatima Ben Embarek, acrobata e contorsionista magrebina conosciuta come Fatima Robin’s. I due si sono incontrati per la prima volta a Lugano e, dopo un lungo corteggiamento, si sono sposati nel 1953 con una fuga romantica poiché il padre della ragazza non era d’accordo. Un rapporto condizionato da alti e bassi, sporcato dalla gelosia e terminato nel 1959. Nel 1960 i due si stavano riavvicinando, ma purtroppo la morte dell’artista non permise loro di darsi una seconda possibilità. A Fred Buscaglione sarà dedicata una parte di puntata di Grazie dei fiori, il programma di Pino Strabioli e Gino Castaldo, in onda su Rai3 oggi, giovedì 24 febbraio, alle 23:20.

Fred Buscaglione, dagli esordi al successo

Nato a Torino il 23 novembre 1921, Fred Buscaglione – nome d’arte di Ferdinando Buscaglione – è stato un celebre artista italiano, tra i più noti cantautori e polistrumentisti del ‘900. Dopo gli studi presso il conservatorio di Torino (abbandonati quasi subito), le condizioni difficili della famiglia lo hanno costretto a intraprendere la carriera di fattorino nel tentativo di sbarcare il lunario. Insieme a Leo Chiosso ha fondato il complesso Asternovas, con cui il celebre cantante ha girato l’Europa e presentato alcuni dei suoi più grandi successi (Guarda che luna, Eri piccola così e Teresa non sparare sono alcuni tra questi). Con l’uscita dei suoi primi 33 giri il cantante ha ottenuto sempre maggior successo e, negli anni ’50, il suo è diventato uno dei volti più celebri della pubblicità, del cinema e della tv.

