FATIMA, STASERA IN TV SU RAI 1/ Le curiosità da sapere del film in streaming su Raiplay, oggi 31 marzo 2024

Il film Fatima, in onda stasera su Rai 1 e in diretta streaming su RaiPlay, è basato quasi interamente sulle Memorie di Suor Lucia e su quelle popolari della vicenda, che tratteggiano dettagliatamente i fatti avvenuti nel 1917. Fatima è stato distribuito da Picturehouse, principalmente attraverso Premium Video on demand a partire dall’agosto del 2020, ma anche in alcune sale selezionate. Altro contributo importante è la colonna sonora, all’interno della quale si trova il brano Gratia Plena, composto da Paolo Buonvino e cantato da Andrea Bocelli.

Il film Fatima ripercorre eventi realmente accaduti, evidenziando l’importanza e il potere della fede nel riuscire a diffondere un messaggio di pace e speranza, di cui si rendono portavoce tre bambini, durante un periodo di guerra. Nel maggio del 2017 la produzione ha ripreso tutta la messa per il centenario di Fatima, celebrata da Papa Francesco, e alcuni spezzoni del filmato sono stati utilizzati alla fine.

Fatima, diretto da Marco Pontecorvo

Per la prima serata di Pasqua, domenica 31 marzo, su Rai 1 alle 21,20, andrà in onda film drammatico, storico e religioso Fatima. Si tratta di una produzione del 2018 e la tematica centrale della pellicola è il potere della fede, motivo per cui vengono utilizzati anche alcuni video reali della celebrazione per il centenario, effettuata da Papa Francesco nel 2017.

Il film è diretta da Marco Pontecorvo, affermato direttore della fotografia che lavorato con Steven Soderberg, Michelangelo Antonioni, John Turturro e che, recentemente, come regista ha girato due miniserie molto importanti per la televisione Alfredino – Una storia italiana e Per Elisa – Il caso Claps . Il cast comprende Joaquim de Almeida, Goran Visnjic, Harvey Keitel, Sonia Braha e Lucia Moniz.

Il film è una trasposizione cinematografica degli eventi incentrati sulla Madonna di Fatima avvenuti nel 1917. Le scene sono state girate a Fatima, Sesimbra, Cidadelhe, Tomar, Coimbra e Tapada de Mafra, di cui riescono a cogliere i colori, i toni e le ambientazioni, che incorniciano perfettamente le vicende del film.

La trama del film Fatima: la vera storia di Lucia e delle apparizioni della Madonna

Il periodo storico di Fatima è la Prima Guerra Mondiale e si narrano le vicende di una pastorella di 10 anni, Lucia dos Santos, e dei suoi cuginetti, Francisco e Jacinta Marto. I bambini affermano di aver fatto esperienza di alcune apparizioni a Fatima, motivo per cui si propongono di far conoscere questa loro vicissitudine al mondo intero.

Complice il fatto che si trattasse di bambini e che parlassero di apparizioni miracolose, gli abitanti del villaggio portoghese si rifiutavano di prenderli sul serio. Anche il governo e le autorità ecclesiastiche cercarono strenuamente di dimostrare la falsità delle parole dei ragazzi, che verranno persino imprigionati e costretti a ritrattare le loro affermazioni.

Nonostante ciò, la notizia delle apparizioni si diffuse sempre di più, spingendo sempre più pellegrini a dirigersi verso Fatima in cerca di aiuto e conforto spirituale. Un film che porta in alto il potere della fede e la forza e il coraggio dei bambini, che combattono per far sentire la propria voce.

