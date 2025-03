Fatima Trotta, comica napoletana classe 1986, è conosciuta soprattutto per aver preso parte a Made in Sud, dove da tanti anni partecipa in qualità di attrice al fianco di Gigi e Ross. La sua carriera, però, parte da ben prima: il suo debutto in televisione è arrivato infatti con I Raccomandati di Carlo Conti nel 2005 e poi successivamente ha recitato nello spin-off estivo di Un posto al sole. Nel 2008, poi, la svolta della carriera con la partecipazione al programma comico di Rai 2, Made in Sud. Sembrerebbe però che l’esperienza a Made in Sud, che ha anche condotto, sia arrivata un po’ per caso.

Fatima, infatti, ha raccontato di non essere mai stata una grande appassionata di comicità e di aver cominciato la sua carriera artistica nel mondo del teatro drammatico. Come ha avuto modo di spiegare bene qualche anno fa, inizialmente era anche infastidita dalla comicità e solamente più tardi, dopo un provino nel 2008, si è avvicinata a questo mondo, scoprendo una nuova passione. “Ero affascinata dal mondo introspettivo, poi arrivò all’improvviso l’esperienza di Made in Sud” ha raccontato l’attrice, che dunque ha scoperto non solo una nuova passione ma anche una nuova attitudine.

Fatima Trotta, chi è: l’esperienza a Made in Sud. “Sempre nuovi stimoli”

Fatima Trotta non è solamente una comica apprezzata ma anche un’attrice. Ha preso parte ad una serie di film al cinema, come Colpi di fortuna e Matrimonio al Sud. Anche a teatro sono varie le esperienze dell’attrice partenopea, che ha portato in scena diversi spettacoli. Da tanti anni ormai, Fatima Trotta è volto di Made in Sud, che continua a condurre con energia e sempre nuovi stimoli, come ha più volte affermato proprio l’attrice. Il programma comico, infatti, le dà la possibilità di conoscere sempre nuove persone e ottenere ogni anno nuova linfa vitale che le permette di portare avanti il timone con gioia e divertimento.