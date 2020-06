Fatima Trotta / Con Stefano De Martino a caccia di nuovi record (S’è fatta notte)

Pubblicità

Fatima Trotta tra le protagonista del programma “S’è fatta notte”, condotto da Maurizio Costanzo e trasmesso in terza serata su Raiuno. La classe 1986, torna in tv da martedì 16 giugno su Raidue con la nuova stagione di Made in Sud. Il popolare show comico, prodotto dalla tv pubblica in collaborazione con Tunnel Produzioni, è stato registrato all’Auditorium del CPTV di Napoli tra conferme e novità rispetto alla scorsa edizione. Al timone del programma, per esempio, ritroviamo la conduttrice Fatima Trotta, insieme al modello partenopeo Stefano De Martino. Un duo che ha regalato molte soddisfazioni ai vertici Rai, che sperano di riscuotere lo stesso successo dello scorso anno. L’ultima edizione di Made in Sud, infatti, ha registrato ascolti record nonostante la concorrenza di programmi altrettanto importanti. Chissà se dall’ospitata di Fatima Trotta a S’è Fatta Notte si potrà cogliere qualche anticipazione succosa sul programma.

Fatima Trotta, S’è Fatta Notte: un grande sogno tra televisione e cinema

Fatima Trotta a S’è Fatta Notte tra sogni realizzati e da realizzare. Con il pallino della televisione e del cinema, la conduttrice napoletana classe 1986 si è fatta strada nel mondo dello spettacolo. All’età di trentatré anni torna a condurre Made in Sud, uno degli show più apprezzati dal pubblico della Rai. Fin da giovane si è rimboccata le maniche per fare della sua passione un lavoro. Ha conseguito una laurea in Scenografia presso l’Accademia di belle arti. Poi il via ad una frizzante carriera, iniziata quasi per gioco, come la stessa Fatima Trotta ha spiegato in una delle sue interviste: “ Già da piccina, ho iniziato a fare i primi concorsi canori, spinta da mia madre“, ha raccontato. “In realtà, da qui, è iniziato tutto: il classico Zecchino d’oro, le selezioni per Birimbao. Pian pianino, ho iniziato a fare esperienza nello spettacolo. Frequentando sempre scuole d’arte, mi capitava spesso di fare provini per il cinema, giusto per divertimento. Riportavo sul campo quello che studiavo. Alla fine, da hobby questa passione è diventata un vero e proprio lavoro…”.



