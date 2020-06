Fatima Trotta/ Divisa tra Luigi De Falco e Stefano De Martino: “Due metà della mela”

Fatima Trotta ha due uomini nel suo cuore. Uno, da punto di vista sentimentale, ed è suo marito Luigi De Falco; l’altro dal punto di vista lavorativo, ed è il suo partner a Made in Sud Stefano De Martino. È stata proprio la conduttrice ad ammettere, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Nuovo, di avere un fortissimo feeling con Stefano: “Se nella vita sono felice con Luigi, sul palco lo sono con Stefano. Siamo due metà della stessa mela: fin dal nostro primo incontro è scoccata una scintilla…professionale”, ha ammesso la Trotta. D’altronde quest’anno Fatima festeggia ben 10 anni alla conduzione di Made in sud: “Penso di essere arrivata a un punto della mia vita in cui c’è un equilibrio fra amore e realizzazione professionale perfetto per affrontare la nascita di un figlio”, ha ancora dichiarato.

Fatima Trotta, 10 anni di Made in sud: “Provo una grande gioia”

Tornare sul palco di Made in sud quest’anno non è stato facile. La nuova è infatti un’edizione molto diversa, che fa a meno del pubblico come tutti gli altri show adesso in onda. Fatima Trotta si è detta comunque felice di tornare in Tv con questo format molto amato dal pubblico italiano: “Provo una grande gioia, – ha sottolineato – certo non è facile con tutte le restrizioni che ci hanno imposto per l’emergenza coronavirus”. Anche Stefano De Martino, d’altronde, ha detto la sua in merito: “È stato difficile per tutti e anche per me – ha ammesso – All’inizio è stato traumatico trovarsi in una situazione come quella che abbiamo vissuto tutti ma ogni occasione è buona per mettersi in moto su cose che magari, nella vita normale, non riesci a fare.”



