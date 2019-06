FATIMA TROTTA/ “Io e Stefano De Martino abbiamo feeling…” (S’è fatta notte)

Fatima Trotta si racconta a “S’è fatta notte“, il programma di interviste condotto con grande successo da Maurizio Costanzo nella seconda serata di Rai1. La conduttrice è reduce dal grande successo di critica e pubblico della tredicesima edizione di “Made In Sud” che ha significato davvero tanto per lei come ha raccontato a Blogo: “ci siamo giocati tutto in questa edizione. Tutto! È stato un anno particolare per l’atmosfera che si è respirata, per la nuova conduzione con Stefano De Martino e Biagio Izzo. È un’edizione che sicuramente tutti ci porteremo dietro… Ci ha fatto riscoprire artisticamente e umanamente, nonostante molti di noi si conoscano e lavorino insieme da 13 anni e più. Quest’anno, però, è come se ci fossimo visti per la prima volta: si è creata un’atmosfera meravigliosa dietro le quinte e tutta questa magia l’abbiamo portata dai camerini in scena”.

Fatima Trotta: “Made in sud è una macchina gigante”

Dopo un anno di stop, Fatima Trotta è tornata al timone di “Made In Sud” con grandissimo successo. “Sono convinta che questa pausa ci sia servita” – ha dichiarato la conduttrice durante un’intervista rilasciata a Blogo. La Trotta ha poi sottolineato come questa pausa abbia permesso a tutti: “di fare altro sul piano artistico, per distaccarci comunque da questa macchina gigante che è Made in Sud”. Sta di fatto che il ritorno di Made in Sud è stato un grandissimo successo considerando che è uno dei programmi più amati e seguiti dal pubblico. “Una macchina che però è ripartita fin dalla prima puntata con una grandissima carica: siamo partiti subito con la quinta giocandoci il tutto per tutto proprio perché venivamo da un anno di stop. I risultati sono arrivati: abbiamo fatto tre puntate in più delle sette previste ed è stata una gioia. Ne siamo stati felicissimi!” ha detto la conduttrice.

Fatima Trotta: “Stefano De Martino è una persona splendida”

In questa nuova edizione Fatima Trotta ha condiviso il palco di Made In Sud 2019 con la new entry Stefano De Martino. Il marito di Belen Rodriguez ha dimostrato sin da subito di essere all’altezza della situazione come ha raccontato la stessa Fatima durante un’intervista rilasciata a SuperGuida Tv: ” è una persona splendida. Si è creato subito un rapporto e un legame grandissimo. Abbiamo feeling sia sul palco che fuori. È come se ci fossimo sempre conosciuti… Abbiamo trovato un grado di confidenza tale che lo portiamo anche sul palco e questa è solo la prima puntata, non oso immaginare cosa succederà all’ultima”. Dopo il successo di Made In Sud, Fatima ora pensa solo ai progetti futuri e ad una serie di sogni nel cassetto. ” Sanremo è uno dei miei sogni, uno dei tanti che ho nel cassetto” ha rivelato a Blogo.



