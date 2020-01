Fatima Trotta/ “Made in Sud? Odiavo la comicità e poi…” (Vieni da me)

FATIMA TROTTA A VIENI DA ME: “MADE IN SUD? ODIAVO LA COMICITÀ”

Fatima Trotta a “Vieni da me” racconta particolari inediti della sua carriera. Entrata nello studio di Caterina Balivo mentre Sal Da Vinci si raccontava, l’attrice, che è con lui nel musical che sta promuovendo (“La fabbrica dei sogni”), ha raccontato che non avrebbe mai pensato di lavorare come comica. «La comicità mi ha sempre infastidita, pensa un po’… Cominciai col teatro drammatico da ragazzina. Ero affascinata dal mondo introspettivo, poi arrivò all’improvviso l’esperienza di Made in Sud». E infatti conduce con successo questo programma. «Cominciò tutto da un provino ed è scattata la magia», ha spiegato la 33enne a Vieni da me. E ha scherzato sul provino che invece ha avuto con Sal Da Vinci: «Si è stato drammatico». Poi ha spiegato: «Tutti pensano che sia solare, ma io ho questi sbalzi di umore». Sal Da Vinci però ritiene che sia più portata per la comicità che per lavori drammatici. «Com’è nel musical? È molto brava». E Fatima Trotta ha incassato il complimento col sorriso. Lo spettacolo comunque è in scena dal 20 dicembre fino al 12 gennaio all’Augusteo di Napoli.

