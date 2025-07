Il calciomercato impazza, ma il Milan, dopo la cessione di Theo Hernandez. sembra un po’ fermo al palo. E gli ultimi sviluppi hanno anche messo i rossoneri al centro di un caso che ha del grottesco. Ecco come è saltata l’ultima trattativa di mercato.

La decisione è arrivata al termine di una trattativa intensa e ricca di colpi di scena, che sembrava inizialmente potesse concludersi in favore del club milanese.

Milan beffato

Archie Brown, giovane terzino sinistro inglese seguito con attenzione dalla dirigenza rossonera come possibile rinforzo per la fascia sinistra, ha scelto di trasferirsi in Turchia, accettando l’offerta del Fenerbahçe.

Classe 2002, Archie Brown si è messo in luce con il Gent, in Belgio, dopo essersi formato nelle giovanili del Derby County in Inghilterra e aver avuto un’esperienza anche nel campionato svizzero. Con i suoi 1,90 metri di altezza e una notevole velocità, Brown rappresenta uno dei profili più interessanti tra i terzini sinistri under 25 in circolazione. Il Milan, alla ricerca di un’alternativa a Theo Hernández, aveva individuato in lui un’opzione di prospettiva ma già pronta per la Serie A.

Il club rossonero aveva avviato i contatti con il Gent, ricevendo segnali positivi sia dal giocatore che dall’entourage. L’operazione sembrava ben indirizzata, tanto che si era parlato persino di un jet privato messo a disposizione dal Milan per far arrivare Brown in Italia. Tuttavia, a scombinare i piani è intervenuto il Fenerbahçe, che ha deciso di affondare il colpo con determinazione.

Secondo quanto riportato da fonti turche e confermato dallo stesso giocatore, è stata una telefonata del presidente del club turco, Ali Koç, a convincere definitivamente Brown a scegliere Istanbul. A fare la differenza sarebbe stata anche la proposta economica: circa 8 milioni di euro al Gent, e un contratto triennale per il calciatore, con opzione fino al 2029, a 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Altro fattore determinante è stato senza dubbio il carisma di José Mourinho, attuale allenatore del Fenerbahçe. Il tecnico portoghese ha avuto un ruolo centrale nel convincere Brown a unirsi al suo progetto. La possibilità di lavorare sotto la guida di un allenatore così esperto ha pesato molto nella decisione del giocatore, che ha parlato apertamente di un cambio di rotta dell’ultima ora.

Per il Milan si tratta di una sconfitta sul mercato, soprattutto perché l’operazione sembrava ben avviata.. E la squadra turca, presentando l’acquisto, ha preso in giro: “Pizza? No… kebap”. Il calcio è fatto anche di questi ribaltoni e anche di questi sfottò.